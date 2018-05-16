Tiger confía en ganar muy pronto

CIUDAD DE MÉXICO.- “No estoy tan lejos de ganar”, escribió Tiger Woods después de finalizar en el undécimo sitio del THE PLAYERS Championship, uno de los torneos más importantes del mundo que finalizó el domingo pasado en el afamado campo del TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach, Florida.

Woods fue uno de los tantos contendientes que tuvo el THE PLAYERS Championship durante la ronda final, pero finalmente sucumbió ante la enorme ventaja del campeón el también estadounidense Webb Simpson, quien finalizó con cuatro golpes menos que su más cercanos perseguidores, los estadounidenses Jimmy Walker, Xander Schauffele y el sudafricano Charl Schwartzel.

Tiger le puso algo de drama al torneo cuando 32 golpes, cuatro bajo par en los primeros nueve hoyos que lo llevaron a un empate por el cuarto lugar. Luego llegó a estar a cuatro golpes de la punta con el birdie en el 12, pero el bogey del 14 y el doble bogey en el 17 lo dejó en un empate por el puesto 11.

“Si hubiera comenzado mejor esta semana, si hubiera tenido el juego que tuve este fin de semana al comienzo de la misma, le hubiera dado a Webb un poco de pelea”, dijo Woods al finalizar su participación en Florida.

“Pero esta semana los scores fueron tan bajos y yo no pude hacerlos los primeros dos días. No aproveché las condiciones favorables, no estaba difícil y la mayoría de los jugadores hicieron muchos birdies y yo no”, agregó.

Gracias a su top 15, quien fuera el número uno del mundo, ascendió del sitio 92 al 80 del Official World Golf Ranking.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA.