Toledo es segundo en Michigan

GRAND BLANC, MICHIGAN.- Un primer recorrido con siete birdies por apenas un bogey, colocó al golfista mexicano Esteban Toledo empatado en la segunda posición del The Ally Challenge, justa avalada por el PGA TOUR Champions que se desarrolla en el Warwick Hills Golf and Country Club.

Toledo, único representante nacional en la gira de veteranos del PGA TOUR, firmó una tarjeta de 66 golpes, seis bajo par, mismo marcador que el del estadounidense Jeff Maggert y el originario de Fiji Vijay Singh, todos ellos a un impacto del puntero el también local Brandt Jobe.

El otro latinoamericano en el torneo, el paraguayo Carlos Franco se encuentra empatado en el sitio 24 con marcador de 70 impactos, dos bajo par, en tanto que el estadounidense John Daly, causó baja del torneo donde está en juego una bolsa de dos millones de dólares.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA