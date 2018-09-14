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Fútbol

Toledo es segundo en Michigan

El mexicano Esteban Toledo, está a un solo golpe del liderato del The Ally Challenge correspondiente al PGA TOUR Champions

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GRAND BLANC, MI - SEPTEMBER 14: Esteban Toldeo of Mexico hits his tee shot on the second hole during the first round of the Ally Challenge presented by McLaren at Warwick Hills Golf & Country Club on September 14, 2018 in Grand Blanc, Michigan. (Photo by Stacy Revere/Getty Images)|Stacy Revere/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

GRAND BLANC, MICHIGAN.- Un primer recorrido con siete birdies por apenas un bogey, colocó al golfista mexicano Esteban Toledo empatado en la segunda posición del The Ally Challenge, justa avalada por el PGA TOUR Champions que se desarrolla en el Warwick Hills Golf and Country Club.

Toledo, único representante nacional en la gira de veteranos del PGA TOUR, firmó una tarjeta de 66 golpes, seis bajo par, mismo marcador que el del estadounidense Jeff Maggert y el originario de Fiji Vijay Singh, todos ellos a un impacto del puntero el también local Brandt Jobe.

El otro latinoamericano en el torneo, el paraguayo Carlos Franco se encuentra empatado en el sitio 24 con marcador de 70 impactos, dos bajo par, en tanto que el estadounidense John Daly, causó baja del torneo donde está en juego una bolsa de dos millones de dólares.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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