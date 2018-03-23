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Fútbol

Triste despedida de Romo

El exquarterback de los Dallas Cowboys, finalizó en el último sitio del torneo del PGA Tour que se desarrolla en República Dominicana

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PUNTA CANA, DOMINICAN REPUBLIC - MARCH 22: Former NFL Player and amateur Tony Romo waits to play his shot from the seventh tee during round one of the Corales Puntacana Resort & Club Championship on March 26, 2018 in Punta Cana, Dominican Republic. (Photo by Christian Petersen/Getty Images)|Christian Petersen/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINCANA.- Una segunda ronda de 82 golpes, para un total de 159, 15 arriba de par, colocó al ex integrante de la NFL Tony Romo en la última posición del Corales Puntacana Resort & Club, fecha correspondiente al PGA Tour que reparte una bolsa de tres millones de dólares.

El ex quarterback de los Dallas Cowboys, registró bogeys de forma consecutiva del hoyo diez al 15, doble bogeys en el 18, dos y cinco, por birdies en el cuatro y seis. La incursión del ahora comentarista televisivo en la justa avalada por el mejor circuito del mundo, se dio a través de un sponsor exemption.

Por su parte, el tamaulipeco Abraham Ancer, está empatado en el sitio 22 con marcador de 138 golpes, seis bajo par, en tanto que el veracruzano Roberto Díaz no pasó el corte. El líder de la competencia, es el estadounidense Brice Garnett con un acumulado de 131 strokes, 13 menos.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA.

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