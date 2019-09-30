Tuten se llevó el Abierto de Brasil

PORTO FELIZ, BRASIL – Con un total de 263 golpes, 21 bajo par, el estadounidense Shad Tuten se quedó con la victoria en el 66º JHSF Aberto do Brasil, décimo evento de la temporada 2019 del PGA TOUR Latinoamérica y última parada del Bupa Challenge.

El jugador de 27 años entregó una tarjeta final de 4-bajo par 67, lo que le permitió separarse a final de cuentas por dos golpes de los estadounidenses Patrick Flavin y Patrick Newcomb. El segundo de los mencionados partió líder este domingo pero un 70 le mermó las posibilidades de quedarse con la victoria en Fazenda Boa Vista.

El top-10 de la general lo cerraron, con 268 golpes, 16-bajo par, el argentino Andrés Gallegos (67), el brasileño Rodrigo Lee (70) y el argentino, líder de la Orden de Mérito, Augusto Núñez (70).

“Es increíble ganar este torneo. Tanta gente que me ayudó en el camino y es precisamente a ellos a quienes les dedico esta victoria. La pasé muy bien esta semana en un campo que estuvo en perfectas condiciones. Le agradezco a todos los que hicieron este evento. Ha sido el mejor”, sostuvo Tuten, quien este domingo consiguió su primera victoria como miembro de PGA TOUR Latinoamérica.

