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Fútbol

Una nueva oportunidad para Díaz

A partir de mañana, el veracruzano estará participando en el Barracuda Championship del PGA TOUR

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CIUDAD DE MÉXICO.- Esta semana en el Montreux Golf & Country Club de la localidad de Reno, Nevada, el golfista mexicano Roberto Díaz, tendrá la oportunidad de salir de una racha adversa que viene arrastrando en la actual temporada del PGA TOUR.

Díaz forma parte del field de 132 jugadores que participarán en el Barracuda Championship, torneo a desarrollarse en un trazado par 72, de siete mil 472 yardas, diseño de Jack Nicklaus donde estará en juego una bolsa de tres millones 400 mil dólares, de los cuales 612 mil corresponderán al ganador.

El originario de Veracruz, viene de retirarse del John Deere Classic y de fallar el corte en el Barbasol Championship y del RBC Canadian Open la semana anterior en Ontario, por lo que ahora tendrá la oportunidad de hacer un buen papel dentro de la mejor gira del mundo.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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