Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Undécimo sitio para López en Orlando

La golfista mexicana Gaby López, se encuentra empatada en la posición 11 del primer torneo de la temporada del LPGA TOUR que se juega en Florida

KAL|1_r345e0ob
LAKE BUENA VISTA, FLORIDA - JANUARY 17: Gaby Lopez of Mexico watches her tee shot on the second hole during the first round of the Diamond Resorts Tournament of Champions at Tranquilo Golf Course at Four Seasons Golf and Sports Club Orlando on January 17, 2019 in Lake Buena Vista, Florida. (Photo by Matt Sullivan/Getty Images)|Matt Sullivan/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

LAKE BUENA VISTA, FLORIDA.- Un primer recorrido de 69 golpes, dos bajo par, colocó a la golfista mexicana Gaby López empatada en el sitio 11 del Diamond Resort Tournament of Champions Presented by IOA que disputa en el Four Seasons Golf & Sports Club Orlando en Lake Buenavista, Florida.

López ganadora el año pasado del Blue Bay LPGA en China, firmó birdies en los hoyos uno, dos, ocho, 13 y bogeys en el 12 y 18. Empatadas en la primera posición se colocaron la canadiense Brooke M. Henderson y la coreana Eun-Hee Ji, ambas con un score de 65 impactos, seis menos.

El torneo que hace su debut en el calendario del circuito femenil estadounidense, reúne únicamente 26 jugadoras campeonas de algún certamen de las temporadas 2017 y 2018, las cuales se disputarán una bolsa de un millón 200 mil dólares, teniendo como escenario el Tranquilo Golf Course del complejo de Four Seasons.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP