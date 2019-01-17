Undécimo sitio para López en Orlando

LAKE BUENA VISTA, FLORIDA.- Un primer recorrido de 69 golpes, dos bajo par, colocó a la golfista mexicana Gaby López empatada en el sitio 11 del Diamond Resort Tournament of Champions Presented by IOA que disputa en el Four Seasons Golf & Sports Club Orlando en Lake Buenavista, Florida.

López ganadora el año pasado del Blue Bay LPGA en China, firmó birdies en los hoyos uno, dos, ocho, 13 y bogeys en el 12 y 18. Empatadas en la primera posición se colocaron la canadiense Brooke M. Henderson y la coreana Eun-Hee Ji, ambas con un score de 65 impactos, seis menos.

El torneo que hace su debut en el calendario del circuito femenil estadounidense, reúne únicamente 26 jugadoras campeonas de algún certamen de las temporadas 2017 y 2018, las cuales se disputarán una bolsa de un millón 200 mil dólares, teniendo como escenario el Tranquilo Golf Course del complejo de Four Seasons.