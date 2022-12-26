Muere Kathy Whitworth, la golfista con más títulos LPGA

Kathy Whitworth, la golfista profesional con más títulos de la historia del golf, murió a los 83 años, de acuerdo a la información compartida por la Asociación Americana de Golf Profesional Femenil (LPGA).

"Sus 88 victorias en la LPGA son la mayor cantidad de la historia en un circuito profesional", recuerda el circuito, que añadió que Whitworth murió repentinamente la noche del sábado 24 de diciembre, mientras celebraba la Nochebuena con su familia y amigos.

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El legado de Kathy Whitworth

La golfista texana consiguió seis trofeos más que su gran rival Mary Kathryn 'Mickey' Wright y cuenta con más títulos que Sam Snead y Tiger Woods, quienes tienen un total de 82.

"Kathy dejó este mundo de la forma en que vivió su vida, amando, riendo y creando recuerdos", dijo Bettye Odle sin dar más detalles.

Whitworth ganó seis majors durante su carrera y estuvo muy cerca -fue subcampeona en 1971- de ganar el US Women's Open, el trofeo más prestigioso.

Además, en 1981, se convirtió en la primera mujer en ganar un millón de dólares -equivalente a 829.000 libras- en el circuito de la LPGA. Su último título profesional fue en 1985, 23 años después del primero.

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¿Quién fue Kathy Whitworth?

Kathrynne Ann Whitworth, mejor conocida como Kathy Whitworth, nació el 27 de septiembre de 1939 en Monahans, Texas y murió el 24 de diciembre de 2022- Fue una golfista estadounidense que dominó el LPGA Tour en las décadas de 1960 y 1970. En total consiguió 88 victorias en dicho circuito, lo que la convierte en la golfista (de la categoría varonil o femenil) con más títulos.

Los seis Majors que ganó durante su carrera fueron el Titleholders 1965 y 1966, el Abierto del Oeste 1967, y el Campeonato de la LPGA 1967, 1971 y 1975.

