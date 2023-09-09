Gaby López firma un gran sábado en Cincinnati, Fassi se derrumba

Polos opuestos en el Kenwood Country Club de Cincinnati, eso fueron Gaby López y María Fassi el sábado en la tercera ronda del Kroger Queen City Championship. Mientras la capitalina disparó 68 para -6 y se metió momentáneamente al top 20, Fassi se derrumbó con un terrible 79 que la puso +2 en el torneo.

Inmejorable fue el inicio de López el sábado, haciéndole águila al par cuatro del 10. Dos bogeys y cuatro birdies completaron una vuelta con muchos más aciertos que errores. A pesar de la considerable distancia que todavía la separa de las líderes, el buen torneo que ha hecho le permite escalar posiciones en el Race to the CME Globe, el sistema de puntaje implementado por el LPGA Tour durante la temporada y que da acceso a las 60 mejores golfistas (y empates) al CME Group Tour Championship de noviembre.

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Terrible, así fue el sábado de Fassi. Se paró con -5 al inicio de su vuelta en el primer hoyo y cuando concluyó el noveno ya arrastraba un pobre +1 tras cuatro bogeys y un doble. Firmó un nada memorable +2 en el día, mismo score para le torneo. Como de costumbre, la distancia con el drive y los greens en regulation no fueron problema, los dolores de cabeza vinieron con el putt; pegó 36 golpes con dicho bastón en la tercera vuelta.

Luego de dos sextas posiciones consecutivas en el Dana Open y el Dow Great Lakes Bay Invitational, todo ha ido cuesta abajo para la golfista de 25 años proveniente de Pachuca. Tres cortes fallidos y un empate en la posición 57 la semana pasada es todo lo que puede presumir desde inicios de agosto. Tendrá que enderezar el rumbo rápidamente si quiere ser factor a finales de temporada.

Gaby López, por su mejor resultado de la temporada 2023

Gaby López busca su mejor resultado en la temporada 2023 con un buen cierre en el Kroger Queen City Championship de Cincinnati, luego de la ronda del sábado se ubica empatada en el 16o. puesto. Necesitará de su mejor golf el domingo si desea superar lo realizado en el Amundi Evian Championship, cuando finalizó tercera. Contando el actual, López ha jugado 18 torneos en el año.

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