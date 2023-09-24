Carlota Ciganda sella la victoria europea en la Solheim Cup

Cuento de hadas y final de película, así fue la definición de la 18a edición de la Solheim Cup. Hay atletas que se ven destruidos por la presión y otros que se alimentan de ella. Carlota Ciganda pertenece a la segunda clase. Jugando en la Finca Cortesín de Málaga, ante su gente y con la necesidad de vencer a Nelly Korda para darle a Europa su tercer título consecutivo, la de pamplona respondió como las grandes.

Con el marcador general empatado a 13 por bando, Ciganda y su contraparte americana llegaron al hoyo 16 tableadas. La española disparó birdies consecutivos que le aseguraron el título a las chicas de Suzanne Petersen. En el par tres del 17, la agresividad en su tiro de salida le rindió frutos cuando la bola cayó suavemente y se estacionó a menos de un metro de la bandera, convirtiendo el eventual putt de campeonato en un mero trámite.

Caneloman: El juguete de acción noqueador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Te puede interesar: Canelo vs Jermell Charlo: Canales, cartelera, horario de transmisión de la pelea de box

"Juega con mucho corazón", declaró la capitana europea. "Caminé por el 16 con ella y le dije: '¿Es así como lo querías? Es todo tuyo'". Tras hundir el tiro definitivo y asegurar la victoria de 2 y 1 sobre Korda, Ciganda dejó caer su putt para fundirse en un abrazo con el resto de sus compañeras. Sin duda, uno de los momentos más memorables en su carrera.

Ahora mismo no tengo muchos sentimientos", dijo la egresada de Arizona State. "Estoy muy contenta de hacer esto por Suzann (Pettersen) y por España. Estoy muy orgullosa. Estoy muy feliz. Todo el mundo aquí es una familia. El público español es increíble", sentenció la dos veces ganadora en el LPGA Tour.

The moment of a lifetime for Carlota Ciganda 🏆🇪🇸#SolheimCup2023 pic.twitter.com/w77BzvVqYu — LPGA (@LPGA) September 24, 2023

Más tarde, Lexi Thompson venció a Emily K. Pedersen en el último frente a frente de la competición, lo que aseguró el primer empate en la historia de la Solheim Cup. Como campeona vigente, a Europa le bastaba eso para retener el campeonato.

Se acerca la Ryder Cup en territorio italiano

Las emociones golfísticas no paran, entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, los Estados Unidos y Europa volverán a competir en el Viejo Continente, ahora en la Ryder Cup. El torneo se llevará a cabo en el Marco Simone Golf &Country Club de Roma, Italia. La última vez que los americanos ganaron en territorio ajeno fue en 1993, hace dos años en Wisconsin dominaron a Rory McIlroy y compañía.

Te puede interesar: Atlético de Madrid se lleva el derbi y le quita invicto del Real Madrid

