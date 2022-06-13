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Albane Valenzuela consigue su mejor resultado en un torneo de LPGA

La golfista mexicana Albane Valenzuela quedó en cuarto lugar junto a Lydia Ko en el ShopRite LPGA Classic, con lo que obtuvo su mejor actuación en la LPGA

albane valenzuela cuarto lugar mejor resultado lpga
|@albanevalenzuela

Escrito por: Azteca Deportes

La mexicana Albane Valenzuela tuvo una gran actuación durante el ShopRite LPGA Classic que se llevó a cabo del pasado 6 al 12 de junio en Seaview, A Dolce Hotel Galloway, en Nueva Jersey. La golifsta terminó en cuarto lugar, empatada con Lydia Ko, con tarjeta de 4 bajo 67's y con ello obtuvo su mejor resultado en un torneo de la LPGA.

En la última ronda, la suiza con ascendencia mexicana se fue sin realizar un solo bogey y con cuatro birdies y se quedó muy cerca en convertirse en la primera campeona de Suiza en un torneo de este circuito.

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La campeona de este certamen fue la canadiense Brooke Henderson, quien vino cuatro golpes de atrás para ganar su título número 11 en la LPGA. La ganadora entró a la ronda del domingo empatada en el noveno lugar y se fue sin un solo bogey para terminar -12 y ganar un playoff final ante la estadounidense Lindsey Weaver-Wright.

¿Quién es Albane Valenzuela?

Albane Valenzuela es una golfista profesional mexicana, nacida en Nueva York de padre mexicano y madre francesa y obtuvo la nacionalidad suiza a los 14 años de edad. Nació el 17 de diciembre de 1997 y su primer año en la LPGA fue en el 2020.

Ha participado en dos Juegos Olímpicos: Rio 2016 en donde finalizó en la posición 21 y Tokyo 2020, en donde terminó en 18º.

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Durante el Bank of Hope LPGA Match-Play que se llevó a cabo en 2022 finalizó en la 18ª posición y el pasado fin de semana superó este resultado con su 4º lugar en el ShopRite LPGA Classic.

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