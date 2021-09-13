Will Zalatoris es elegido Novato del Año en el PGA TOUR

El PGA TOUR anunció hoy que el golfista estadounidense Will Zalatoris ha sido nombrado Novato del Año, luego de ser votado por los miembros de la temporada 2020-2021 del TOUR. Zalatoris de 25 años competirá esta semana en el Fortinet Championship para abrir su primera temporada completa como miembro de la gira.

Zalatoris, quien recibirá el premio Arnold Palmer, fue elegido sobre el sudafricano Garrick Higgo de 22 años.

“El éxito de Will, a pesar de no haber tenido el estatus de miembro del PGA TOUR al comienzo de la temporada 2020-2021 es un testimonio no solo de su capacidad, sino también de su arduo trabajo y actitud”, dijo el comisionado del PGA TOUR, Jay Monahan.

Segundo lugar en el Masters de Augusta

El estadounidense se unió al PGA TOUR como miembro temporal especial en noviembre y sumó 1,296 puntos FedExCup de no miembro para conseguir una membresía completa para la temporada 2021-2022. Asimismo, registró ocho top -10 y superó 21 cortes en 25 salidas, destacando su segundo lugar en el Masters Tournament.

El último miembro temporal especial en ganar el premio al Novato del Año fue Charles Howell III en 2001.

Zalatoris también tuvo 16 salidas en el Korn Ferry Tour en 2020, registrando 10 top-10, un triunfo en el TPC Colorado Championship de Heron Lakes y un segundo lugar en el Evans Scholars Invitational. Consiguió un puesto en el U.S. Open 2020 después de los cambios en cuanto a los criterios de elegibilidad para el torneo y finalizó empatado en el sexto sitio en su primera salida dentro del PGA TOUR.

His future is bright.@WillZalatoris is the 2021 Rookie of the Year. pic.twitter.com/uRP9lj8He4 — PGA TOUR (@PGATOUR) September 13, 2021

Después del U.S. Open, Zalatoris terminó en el top 10 en dos de sus tres siguientes salidas (Corales Puntacana Championship, Shriners Children’s Open) y cruzó la barrera de la membresía temporal especial con otro top-25 en el Bermuda Championship.

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Durante el resto de la temporada 2021, Zalatoris jugó en THE PLAYERS Championship, los cuatro majors y los tres World Golf Championship, quedando en el top-10 en tres de esas ocho apariciones. El mejor resultado de su temporada llegó en el Masters Tournament 2021, donde finalizó solo en segundo lugar y fue el único jugador en el campo que registró cuatro tarjetas abajo del par.

Los miembros del PGA TOUR que jugaron al menos 15 eventos oficiales de la FedExCup durante la temporada 2020-2021 fueron elegibles para votar.

