Quedó definido el equipo europeo para la Ryder Cup

Hace unos días ya se habían dado a conocer los nombres de los golfistas que representarán a Estados Unidos en la Ryder Cup, pero no fue, sino hasta este domingo, que quedaron definidos los jugadores que conformarán el equipo europeo, destaca la ausencia del británico Justin Rose.

Hasta hoy, eran seis los participantes europeos que ya habían calificado directamente a la Ryder Cup; el español, número uno del mundo, Jon Rahm, el norirlandés Rory McIlroy, el noruego Viktor Hovland y los ingleses Tyrrell Hatton, Paul Casey, y Tommy Fleetwood.

Otros tres lograron su pase hoy mismo en el cierre del BMW PGA Championship, el tercero de los cuatro torneos que conforman las Rolex Series del circuito europeo y que curiosamente fue ganado por el estadounidense Billy Horschel.

Los golfistas que hoy avanzaron directamente a la Ryder Cup, gracias a su rendimiento en el Wentworth Club de Surrey, Inglaterra, fueron el austriaco Bernd Wiesberger y los británicos Matt Fitzpatrick y Lee Westwood, quien disputará su onceava copa (cuenta con siete victorias y tres derrotas en sus diez participaciones anteriores).

El irlandés Padraig Harrington, capitán del equipo fue quien repartió los tres cupos restantes a través de una transmisión en Twitter. Harrington eligió a su compatriota Shane Lowry, el inglés Ian Poulter y el español Sergio García, quien sólo se ha perdido una edición desde 1999 y cuenta con el récord de puntos en este torneo.

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Sobre la no elección de Justin Rose, Harrington reconoció que fue una decisión “extremadamente difícil”.

TEAM EUROPE 🇪🇺👊 pic.twitter.com/QVSBYz7R7x — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 12, 2021

La Ryder Cup se llevará a cabo del 21 al 26 de septiembre en Whistling Straits (Wisconsin, Estados Unidos).

Equipo europeo para la Ryder Cup

Jon Rahm (España)

Tyrrell Hatton (Inglaterra)

Tommy Fleetwood (Inglaterra)

Bernd Wiesberger (Austria)

Rory Mcllroy (Irlanda del Norte)

Viktor Hovland (Noruega)

Paul Casey (Inglaterra)

Matt Fitzpatrick (Inglaterra)

Lee Westwood (Inglaterra)

Shane Lowry (Irlandés)

Ian Poulter (Inglaterra)

Sergio García (España)

Equipo Estados Unidos para la Ryder Cup

Dustin Johnson

Patrick Cantlay

Bryson DeChambeau

Brooks Koepka

Justin Thomas

Jordan Spieth

Tony Finau

Xander Schauffele

Daniel Berger

Harris English

Collin Morikawa

Scottie Scheffler.

