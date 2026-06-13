HORA EXACTA para ver Qatar vs Suiza, partido del Grupo B del Mundial 2026™

Este sábado 13 de junio de 2026, las emociones del Grupo B se encienden con un choque inédito en Copas Mundiales de la FIFA: la selección de Qatar se enfrenta a su similar de Suiza. Duelo que se espera que el equipo europeo termine con llevarse los tres puntos.

¿A qué hora es el partido Qatar vs. Suiza?

La hora exacta programada para el silbatazo inicial son las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

El imponente San Francisco Bay Area Stadium, ubicado en Santa Clara, California, será el escenario encargado de albergar este compromiso que promete abrir fuego de manera intensa en el sector.

Para el territorio mexicano, el del Grupo B no irán por televisión abierta por lo que lo podrás seguir a través de nuestro sitio aztecadeportes.com.

La cobertura previa comenzará unos minutos antes para llevarte las alineaciones confirmadas y el color desde las tribunas en California.

¿Cómo llegan las selecciones al Grupo B?

Ambas escuadras cargan con realidades e historias muy distintas en las Copas Mundiales de la FIFA.

El conjunto de Suiza salta a la cancha con la etiqueta de favorito sobre el papel. Registrando su decimotercera participación histórica en el certamen (la sexta de forma consecutiva), los helvéticos buscan mantener su racha perfecta en partidos de debut, donde no caen desde Inglaterra 1966.

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Por su parte, Qatar encara apenas su segunda fiesta mundialista de su historia. Tras el trago amargo de 2022, donde se despidieron con tres derrotas en fila ante su gente, el actual bicampeón de Asia llega con sed de revancha y con la consigna de sumar los primeros puntos de su historia en una cita mundialista. El único antecedente entre ambos favorece curiosamente a los qataríes, quienes se impusieron 1-0 en un amistoso celebrado en 2018.

