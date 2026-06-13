Los juegos GRATIS que transmitirá TV Azteca HOY sábado 13 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 apenas está calentando motores, pero ya dejó emociones fuertes en sus primeros días. Con apenas cuatro partidos disputados, el torneo ya regaló goles, expulsiones, polémica y, sobre todo, una noticia que ilusionó a todo México: la histórica victoria del Tri por 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural.

Además del debut triunfal de la Selección Mexicana, también hemos visto el arranque de otras selecciones anfitrionas y un ambiente que confirma que este Mundial, con 48 equipos y 104 partidos, será distinto a cualquier otro que hayamos visto.

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Ahora, este sábado 13 de junio, la actividad continúa con uno de los partidos más atractivos de la jornada… y podrás verlo completamente gratis por TV Azteca.

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El partidazo que transmitirá TV Azteca hoy

El encuentro que TV Azteca transmitirá GRATIS este sábado será el choque entre España y Marruecos, correspondiente al arranque del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La transmisión comenzará a las:

-3:50 PM (tiempo del centro de México) por Azteca 7

-3:50 PM por las plataformas digitales de Azteca Deportes

Se trata de un duelo con muchísimo morbo futbolístico. España llega como una de las grandes candidatas al título. La Roja aterrizó en esta Copa Mundial con una generación que mezcla talento joven, posesión agresiva y una identidad de juego muy marcada. No por nada arranca el torneo como una de las selecciones mejor posicionadas en el Ranking FIFA.

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Pero del otro lado está Marruecos. Y subestimarlos sería un error gravísimo. Los africanos dejaron de ser la sorpresa hace tiempo. Hoy son una potencia emergente del futbol mundial, con una base sólida de jugadores en Europa, intensidad física brutal y una estructura táctica que ya ha complicado a selecciones de primer nivel.