Dónde ver GRATIS y EN VIVO el Brasil vs Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Llegó uno de los partidos más atractivos en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este sábado, Brasil hará su esperado debut en el torneo enfrentando a una selección de Marruecos que ya dejó de ser sorpresa para convertirse en una auténtica potencia emergente del futbol mundial.

Sobre el papel, es apenas la Jornada 1 del Grupo C, pero por el nivel de ambos equipos, este encuentro podría terminar definiendo al líder del sector desde el arranque.

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La expectativa alrededor de Brasil es enorme. La Canarinha inicia una nueva era bajo el mando de Carlo Ancelotti, quien disputa su primer Mundial como seleccionador tras una carrera legendaria en clubes. El reto no es menor: devolverle a Brasil la gloria mundialista y romper una sequía que ya comienza a pesar demasiado.

La pentacampeona acumula 22 años sin levantar la Copa del Mundo, una cifra impensable para una selección de su historia. Si tampoco gana en Norteamérica, firmaría su peor racha sin título en toda su historia.

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Brasil debuta con presión máxima ante una Marruecos que mete miedo

Si alguien piensa que Brasil tendrá un debut cómodo, probablemente no ha visto lo que Marruecos ha construido en los últimos años.

Los africanos llegan como una de las selecciones más sólidas del planeta tras su histórico cuarto lugar en Qatar 2022. Aquella campaña dejó claro que los llamados “Leones del Atlas” ya pueden competir de tú a tú contra cualquier gigante.

Además, cuentan con figuras de primer nivel como Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Azzedine Ounahi, jugadores capaces de castigar cualquier error.

Del lado brasileño, gran parte del peso ofensivo recaerá en Vinicius Jr., Raphinha y el liderazgo defensivo de Marquinhos. Especial atención al duelo entre Vinicius y Hakimi, que promete ser uno de los choques individuales más explosivos de la fase de grupos.

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Dónde ver GRATIS y EN VIVO el Brasil vs Marruecos

El partido entre Brasil y Marruecos, correspondiente al Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, podrá verse completamente GRATIS y EN VIVO por TV Azteca.

Horario en México: 3:50 PM (tiempo del centro de México)

Dónde ver EN VIVO: Azteca 7 y Azteca Deportes Digital.