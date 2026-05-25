La ÉPICA burla de Cruz Azul a Pumas que levanta polémica tras la final

Luego de coronarse flamante campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y su décima estrella, Cruz Azul no solo levantó la copa, sino que desató una auténtica tormenta en las redes sociales al lanzar una mordaz e inesperada burla contra su rival de la gran final: los Pumas de la UNAM.

Cruz Azul conquista CU y vence a Pumas en una Final inolvidable

La publicación, que tardó apenas unos minutos en volverse viral, muestra una ilustración interactiva que ha dividido opiniones en todo el país. En la imagen se observa a la ya conocida y simpática mascota informal de La Máquina, un "costalito de cemento", sosteniendo y presumiendo un pomposo vestido de XV años. El dardo venenoso alude directamente a la sequía del conjunto universitario, que con esta derrota suma exactamente 15 años sin poder levantar un título de liga en el futbol mexicano. Por si fuera poco, la composición remata con una leyenda implacable en letras doradas: "TIEMPO DE VALS".

Reacciones divididas en las redes sociales

Como era de esperarse, el mundo digital explotó de inmediato, generando miles de interacciones que oscilan entre la total aprobación y la indignación absoluta:

A favor: La afición celeste ha inundado las secciones de comentarios celebrando el ingenio del departamento de comunicación del club, argumentando que el folclor y la "carrilla" son parte fundamental de la identidad del balompié azteca.

La ha inundado las secciones de comentarios celebrando el ingenio del departamento de comunicación del club, argumentando que el folclor y la "carrilla" son parte fundamental de la identidad del balompié azteca. En contra: Por otro lado, la fanaticada auriazul, herida por la derrota en la final, catalogó el gesto como "bajeza" y una total "falta de clase", recordando que un club grande debería saber ganar con respeto y elegancia.

TE PUEDE INTERESAR:



Más allá de la hostilidad del meme, la publicación encierra una ironía histórica que no ha pasado desapercibida para los analistas de datos y los aficionados más neutrales. Si existe un equipo en México que ha vivido en carne propia el dolor del escarnio público, las burlas desmedidas y la dolorosa creación de términos despectivos por su prolongada sequía de títulos, es precisamente Cruz Azul.

Hay que recordar que la relación entre las dos instituciones no ha sido muy cordial últimamente. Comenzando con la lesión de Kevin Mier a través de Adalberto Carrasquilla la temporada pasada que lo secó por el resto del torneo y mitad de este Clausura 2026. También el no poder el conjunto cementero jugar en el Estadio Olímpico Universitario por no renovarle la renta del recinto por lo que se vio obligado jugar en Puebla.

Hoy, las vueltas de la vida y del balón colocan a los cementeros en la posición del victimario, cobrando facturas del pasado y recordándole a Pumas que el tiempo no perdona.

