OFICIAL: Cruz Azul gana 4.1 millones de dólares, tras vencer a Pumas en la final del Clausura 2026

Con la conquista de la décima estrella en este Clausura 2026, Cruz Azul no solo se llevó la gloria deportiva a sus vitrinas, sino también una recompensa económica bastante importante.

Cruz Azul conquista CU y vence a Pumas en una Final inolvidable

Las ganancias de la Máquina al coronarse campeón se dividen en tres grandes rubros:

1. El premio oficial por el campeonato

Por levantar el título del Clausura 2026, la Liga BBVA MX otorga al equipo campeón un premio económico directo de 4.1 millones de dólares (lo que equivale aproximadamente a entre 70 y 80 millones de pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio actual).

2. El "Bono Extra" por liderar el año futbolístico

Cruz Azul ya traía dinero en la bolsa antes de jugar la final. Al ganarle 4-1 al Necaxa en la última jornada de la Fase Regular, la Máquina aseguró el primer lugar de la tabla general acumulada de la temporada (sumando los puntos del Apertura 2025 y Clausura 2026) con 68 unidades, superando por poco a Toluca. Por este logro, la Liga BBVA MX le otorgó un bono extra de 1 millón de dólares.

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3. Taquilla, patrocinios y bonos internos

A los premios en efectivo entregados por la liga hay que sumarles los ingresos variables que genera el campeonato:

Recaudación de taquilla: Los ingresos de los partidos de Liguilla en casa y, sobre todo, el llenado total del partido de vuelta de la Gran Final en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Los ingresos de los partidos de Liguilla en casa y, sobre todo, el llenado total del partido de vuelta de la Gran Final en el Bonos de patrocinadores: Marcas comerciales clave suelen estipular cláusulas en los contratos que otorgan sumas millonarias extras si el equipo se corona campeón.

Balanza Final: Sumando el premio por el título y el bono por ser el mejor equipo del año en fase regular, Cruz Azul se embolsó un piso mínimo de 5.1 millones de dólares en premios directos, convirtiendo el Clausura 2026 en un éxito tanto deportivo como financiero para la cooperativa.

