Baja sensible: por qué no jugará Alejandro Zendejas en Puebla vs Club América

Club América tendrá una baja sensible para el partido de este viernes 20 de febrero contra Puebla, el cual será transmitido por TV Azteca Deportes en el regreso de Cristian Martinoli a la narración tras 2 semanas de ausencia. André Jardine, quien hará un cambio radical para la jornada 7, no contará con Alejandro Zendejas, debido a que el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo.

El seleccionado de Estados Unidos viene saliendo de una lesión muscular que le impidió jugar el Clásico Nacional que perdieron las Águilas ante Chivas, que tiene en una categoría menor a la nueva Hormiga González, quien suma goles y asistencias en el Clausura 2026.

El seleccionado de Estados Unidos aún no se recupera de una lesión muscular.|Club América

“El técnico decidió no llevar en la convocatoria a Alejandro Zendejas para no arriesgarlo. Viene saliendo apenas de un problema muscular y, ante tal situación, el técnico decidió darle su tiempo para que se pueda recuperar, una baja importante de América”, mencionó el periodista David Medrano en sus redes sociales.

La lesión de Alejandro Zendejas que le ha impedido jugar

El exjugador de Chivas presentó molestias musculares en el partido de la jornada 5 contra Rayados de Monterrey, lo que le impidió jugar en el partido de vuelta de la Primera Ronda de la Concachampions 2026 contra el Olimpia de Honduras.

El futbolista de 28 años también se perdió el Clásico Nacional ante Chivas, equipo en el que jugó durante un tiempo. Debido a la lesión, Zendejas sumará su tercer partido consecutivo de la Liga BBVA MX sin poder participar.

Se espera que Alejandro regrese para la jornada 8, cuando el conjunto azulcrema reciba en el Estadio Ciudad de los Deportes a Tigres, un duelo complicado para el equipo de Coapa, por lo que André Jardine tendrá que “echar toda la carne al asador” si es que quiere sumar puntos y escalar posiciones en la tabla general.

El partido de Puebla ante América se disputará este viernes 20 de febrero a las 9 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc. El encuentro lo puedes seguir en vivo en la APP o página web de Azteca Deportes, así como en la señal de Azteca 7.