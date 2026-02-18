ÚLTIMA HORA: André Jardine hará este cambio radical en el partido vs Puebla

Luego de que el Club América recibiera un título que ningún equipo de la Liga BBVA MX quisiera, ahora André Jardine hará este cambio radical de última hora para el partido contra el Club Puebla. Resulta que tras el pésimo Clásico Nacional ante Chivas de Guadalajara, el entrenador de las Águilas buscará cambiarle la cara al equipo y cumplir con una obligación.

Mientras un futbolista que no jugaba desde hace un año brilló en el Clásico Nacional, la mayoría del equipo de Coapa no pudo jugar un buen partido y terminó con una nueva derrota, muy dolorosa para los aficionados del conjunto azulcrema. Además de todo esto, América está complicado en la Regla de Menores y Jardine lo sabe.

Andre Soares Jardine head coach of America during the game Cruz Azul vs America, corresponding to Round 07 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 02, 2023.



Andre Soares Jardine Director Tecnico de America durante el partido Cruz Azul vs America, correspondiente a la Jornada 07 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 02 de Septiembre de 2023.ember 02, 2023.|Juan Luis Diaz/Juan Luis Diaz

Ante la problemática de estar último en minutos otorgados a jugadores menores, las Águilas tendrían un cambio obligado para el partido ante Puebla de este fin de semana. Pues buscarán poner a un futbolista joven para sumar minutos en el contador de la Regla de Menores.

Regla de Menores: El desafío reglamentario del América a contrarreloj

El Club América llega a la Jornada 7 en una situación crítica respecto al cumplimiento de la Regla de Menores. Con apenas 217 minutos sumados de los 1,170 requeridos, las Águilas se ubican en el fondo de esta clasificación. La exigencia parece asfixiante, pues el equipo ahora debe promediar cerca de 86 minutos por encuentro para evitar sanciones y Jardine lo sabe.

|Instagram Isaías Violante / @isaias_vr

El enfrentamiento ante Puebla se perfila como la oportunidad idónea para mitigar este déficit acumulado durante la primera mitad del torneo. Sin embargo, los malos resultados explican las pocas oportunidades para que los juveniles gocen de la confianza de André Jardine. Con máxima presión de los aficionados, el cuerpo técnico ha priorizado la experiencia por sobre los canteranos.

El posible cambio de América ante Puebla con André Jardine

Isaías Violante sobresale como la variante más sólida y viable para el América ante Puebla. Su perfil encaja en las necesidades, incluso asumiendo la titularidad frente a “La Franja”. Su aporte puede ser importante para aportar el promedio de casi 87 minutos que se necesita de ahora en más para que América alcance la exigencia mínima de la Fase Regular.

