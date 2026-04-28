Siempre pasó desapercibido y hoy es el único de Club América que jugará en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Históricamente, el Club América ha aportado una buena cantidad de jugadores a la Selección Mexicana para disputar los mundiales. La Federación Mexicana de Futbol reveló la convocatoria de los futbolistas de la Liga BBVA MX que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el equipo nacional y solamente hay un jugador de las Águilas en la lista final, situación que no se repetía desde el Mundial de Sudáfrica 2010.

Se trata de Israel Reyes, defensor central titular del equipo de André Jardine. El futbolista de 25 años será el único representante azulcrema en la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo, repitiendo lo sucedido en 2010. En aquella ocasión, el portero Guillermo Ochoa fue el único jugador del América en ser convocado para disputar el Mundial jugado en territorio africano.

Es posible que Javier Aguirre contemple a Reyes como lateral derecho, posición la cual ha estado ocupando en el combinado azteca durante los últimos partidos. Tras la ausencia de Richard Ledezma de Chivas, es muy probable que el defensor azulcrema pelee el puesto con Jorge Sánchez, lateral del PAOK de Grecia y con pasado en Cruz Azul. Lo cierto es que será el responsable de representar a las Águilas en el certamen mundialista.

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América perderá a Israel Reyes durante toda la Liguilla

Si bien muchos pensaban que Reyes estaría disponible para el juego de Ida contra Pumas por los Cuartos de Final del Clausura 2026, esto no será posible. Diversos reportes afirman que todos los futbolistas de la Liga BBVA MX que fueron convocados para participar del proceso mundialista deberán cumplir con una semana de descanso obligatoria antes de iniciar su concentración oficial.

Teniendo en cuenta que los jugadores se unirán a la Selección Mexicana el 6 de mayo, Reyes debió pausar sus actividades desde el pasado domingo 26 de abril hasta el 3 de mayo, período que coincide de forma exacta con el partido de Ida contra los universitarios. De esta manera, el zaguero central se presentará directamente en el Centro de Alto Rendimiento quedándose afuera de la Liguilla de forma completa.