La polémica que quedó en el olvido: ¿América fue perjudicado ante Pumas?

Mientras se habla de los 3 futbolistas que no continuarían en el Club América tras la eliminación con Pumas UNAM en el Clausura 2026, las repercusiones siguen sorprendiendo. El entorno azulcrema sigue cuestionando las decisiones que marcaron el rumbo de la eliminatoria. Entre el ruido de la derrota, una jugada específica parece haber quedado injustamente en el olvido.

La jugada en cuestión involucra a Erick Sánchez y al defensor universitario Rubén Duarte. Durante el encuentro, “Chiquito” intentó rematar un centro raso, pero tras contactar el balón, recibió un impacto. El de Pumas —equipo que encontró una fórmula mágica—, en su intento por bloquear, golpeó con la suela de su zapato el pie del americanista, que terminó tirado.

Brian Rodriguez and Andre Soares Jardine head coach of America during the Quarterfinals second leg match between Pumas UNAM vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 10, 2026 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

Pese al contacto, ni el árbitro central César Ramos ni Erick Miranda desde el VAR consideraron la acción como punible. La falta de revisión en el monitor generó molestia inmediata en la banca de Coapa. Para muchos, esta infracción no señalada pudo haber cambiado drásticamente el destino de un partido definido por la posición en la tabla general tras el 6-6 global.

TE PUEDE INTERESAR:



André Jardine cree que debió haber 6 penales para América vs. Pumas

Tras la eliminación, André Jardine no ocultó su frustración ante los medios de comunicación. El técnico brasileño habló de lo sucedido en ese momento. “Hablaste de cuatro penales, fueron seis penales y marcaron cuatro, está bien”, declaró el estratega en conferencia de prensa. Estuvo visiblemente inconforme con el criterio arbitral aplicado en los cuartos de la Liguilla.

Otro penal no sancionado para nuestras águilas. 🤐



Siempre Cesar Arturo Ramos. 😤 pic.twitter.com/m7lnhzKMhs — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) May 11, 2026

Jardine enfatizó que, más allá de los castigos señalados, hubo acciones claras que se ignoraron por completo. Mencionó específicamente el lance contra el “Chiquito” Sánchez, asegurando que el arbitraje influyó en el resultado final. Aunque reconoció que quejarse tras la derrota parecía inútil, dejó claro que, a su juicio, el América fue perjudicado.

Un penal fue lo que dejó eliminado a Club América

Irónicamente, la suerte del América terminó sellada desde los once pasos. De los cuatro penales a favor que sí se marcaron, tres de ellos terminaron en gol. La falla definitiva llegó por Henry Martín, cuyo cobro errado impidió la remontada azulcrema. Así, entre penales omitidos y fallados, las Águilas quedaron fuera de la Liguilla en el Clásico Capitalino.