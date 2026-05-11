La polémica que quedó en el olvido: ¿América fue perjudicado ante Pumas?
Para André Jardine, el conjunto americanista sufrió injusticias del árbitro
Mientras se habla de los 3 futbolistas que no continuarían en el Club América tras la eliminación con Pumas UNAM en el Clausura 2026, las repercusiones siguen sorprendiendo. El entorno azulcrema sigue cuestionando las decisiones que marcaron el rumbo de la eliminatoria. Entre el ruido de la derrota, una jugada específica parece haber quedado injustamente en el olvido.
La jugada en cuestión involucra a Erick Sánchez y al defensor universitario Rubén Duarte. Durante el encuentro, “Chiquito” intentó rematar un centro raso, pero tras contactar el balón, recibió un impacto. El de Pumas —equipo que encontró una fórmula mágica—, en su intento por bloquear, golpeó con la suela de su zapato el pie del americanista, que terminó tirado.
Pese al contacto, ni el árbitro central César Ramos ni Erick Miranda desde el VAR consideraron la acción como punible. La falta de revisión en el monitor generó molestia inmediata en la banca de Coapa. Para muchos, esta infracción no señalada pudo haber cambiado drásticamente el destino de un partido definido por la posición en la tabla general tras el 6-6 global.
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André Jardine cree que debió haber 6 penales para América vs. Pumas
Tras la eliminación, André Jardine no ocultó su frustración ante los medios de comunicación. El técnico brasileño habló de lo sucedido en ese momento. “Hablaste de cuatro penales, fueron seis penales y marcaron cuatro, está bien”, declaró el estratega en conferencia de prensa. Estuvo visiblemente inconforme con el criterio arbitral aplicado en los cuartos de la Liguilla.
Otro penal no sancionado para nuestras águilas. 🤐— Resaca Americanista (@ResacaAmerica) May 11, 2026
Siempre Cesar Arturo Ramos. 😤 pic.twitter.com/m7lnhzKMhs
Jardine enfatizó que, más allá de los castigos señalados, hubo acciones claras que se ignoraron por completo. Mencionó específicamente el lance contra el “Chiquito” Sánchez, asegurando que el arbitraje influyó en el resultado final. Aunque reconoció que quejarse tras la derrota parecía inútil, dejó claro que, a su juicio, el América fue perjudicado.
Un penal fue lo que dejó eliminado a Club América
Irónicamente, la suerte del América terminó sellada desde los once pasos. De los cuatro penales a favor que sí se marcaron, tres de ellos terminaron en gol. La falla definitiva llegó por Henry Martín, cuyo cobro errado impidió la remontada azulcrema. Así, entre penales omitidos y fallados, las Águilas quedaron fuera de la Liguilla en el Clásico Capitalino.
Cada que el América pierde, Jardine se queja del arbitraje (POR CIERTO, NUNCA LO MULTAN).— Jesús Bernal (@Jesus_Bernal) May 11, 2026
El DT del América quería que le marcaran 6 penales... jajajajaja.
No se conformó con los 4 que les pitaron ante Pumas. pic.twitter.com/zlC8fUebLq