ÚLTIMA HORA: estas son todas las bajas que tendría Pumas UNAM para el Clausura 2026

Pumas UNAM quiere olvidar el pésimo año 2025 que tuvo y se reforzó de gran manera para afrontar el Clausura 2026. Si bien es cierto que los universitarios aún siguen en busca de un delantero centro extranjero , el equipo de Efraín Juárez prácticamente no ha sufrido bajas durante este mercado de fichajes, por lo que afrontará el siguiente torneo con el plantel completo que finalizó el Apertura 2025.

La única baja que tuvo Pumas para el Clausura 2026

Hasta el momento, la única baja que padeció Pumas para afrontar el siguiente torneo fue la salida de Aaron Ramsey. El mediocampista galés, con pasado en Arsenal y Juventus, dejó a los Felinos durante las últimas jornadas del certamen pasado tras rescindir su contrato y no formará parte de la plantilla para afrontar el Clausura 2026. De forma positiva, Efraín Juárez no ha recibido nuevas bajas hasta la fecha, aunque es cierto que el libro de pases recién comienza.

Aaron Ramsey es la única baja de Pumas para el Clausura 2026|Crédito: @PumasMX / X

Para este mercado invernal, Universidad ha mostrado una postura clara con su política de fichajes: reforzar el equipo sin vender. Esto es muy distinto a lo que sucedió durante el mercado veraniego del año 2025, cuando el equipo sufrió numerosas bajas previo al inicio del Apertura como Lisandro Magallán, Robert Ergas, Ignacio Pussetto, Leo Suárez, Piero Quispe, Ali Ávila, Ricardo Galindo, Alex Padilla y Rogelio Funes Mori.

Todos los fichajes que concretó Pumas para el Clausura 2026

En su contraparte, los Felinos consiguieron fichar a cinco nuevos jugadores para disputar el Clausura 2026 y soñar con el título. Los primeros en llegar fueron César Garza y Tony Leone, juveniles provenientes de Rayados de Monterrey. A ellos se le suma Juninho Vieira, delantero centro brasileño que llegó desde Flamengo tras obtener la Copa Libertadores 2025 con el objetivo de reforzar la delantera de Pumas.

Juninho Vieira es uno de los fichajes de Pumas para el Clausura 2026|Crédito: @PumasMX / X

Otro refuerzo que fue confirmado fue el arribo de Jordan Carrillo, procedente de Santos Laguna, un futbolista joven, pero con recorrido en Primera División. También hay que sumar el regreso de Jesús Rivas tras cumplir un año jugando para Puebla. Finalmente, Pumas podría sumar un sexto refuerzo: Robert Morales, delantero de Toluca, que está muy cerca de ser oficializado como nuevo fichaje de Universidad para sumar peso al ataque.