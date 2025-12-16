Dicen que Aaron Ramsey mintió y que esta fue la verdadera razón por la que salió de Pumas

La salida de Aaron Ramsey de Pumas fue, un tanto, extraña. El futbolista galés jugó apenas seis partidos con la camiseta del club universitario y, según su perspectiva, él tenía intenciones de seguir ligado a la UNAM , pero su contrato fue rescindido por parte de la directiva. Sin embargo, a pocos meses de su salida, una nueva versión apareció y dejó al ex Juventus y Arsenal entre las cuerdas.

La nueva versión de la salida de Aaron Ramsey de Pumas

Según Agustín Martínez, periodista de Mediotiempo, averiguó más a fondo sobre cómo fue la salida del mediocampista galés . Desde la UNAM no le contestaron el teléfono, por lo que tomó la decisión de preguntarle a un jugador de Pumas sobre lo que había sucedido entre Ramsey y la directiva. “Yo creo que se equivocó”, fue lo que este jugador le habría contestado de primera mano.

|Instagram Aaron Ramsey / @aaronramsey

Analizando el mensaje de despedida de Ramsey, Martínez se percató que en ningún momento el jugador agradeció a la directiva, pero sí a la afición, al entrenador, a sus compañeros, al cuerpo médico. En este contexto, el corresponsal le preguntó a la fuente sobre la frase “Desafortunadamente mi contrato fue rescindido, lo cual fue una sorpresa” y este le contestó: “Se está equivocando totalmente”.

Halo, quien era la mascota más acérrima de Ramsey, desapareció en México mientras se encontraba de viaje, pero Martínez averiguó cómo fueron realmente las cosas: “Primera cuestión, Pumas le recomienda no viajar, le vale y viaja.

Pasa lo de la perrita, llega a Ciudad de México y se va sin la anuencia del club a buscarla a San Miguel de Allende, pero ahí no para, se regresó a Gales, sin permiso de nadie, ninguno de sus compañeros sabía dónde estaba. A mí me dicen, no sabíamos dónde estaba, pensábamos que estaba buscando a la perrita, que ya lo habían corrido o que había renunciado”.

Pumas no fue quien tomó la decisión de rescindir su contrato

Según lo informado por el periodista, tanto el jugador como el club habrían llegado a un común acuerdo para rescindir su contrato, por lo que la versión de Ramsey es falsa. “Después de esa semana, regresa, la directiva y Efraín le dicen dónde estabas. Les dice que fue a continuar su rehabilitación y le dicen, ‘nadie sabía’. La directiva molesta le dice, ‘te fuiste’ y Aaron Ramsey y la directiva, en conjunto, deciden terminar la relación laboral”, sentenció.