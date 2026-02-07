OFICIAL: Lionel Messi enfrentará al Barcelona

El Estadio Monumental Banco Pichincha será el escenario de un evento inédito este sábado 7 de febrero de 2026, cuando Barcelona SC reciba al Inter Miami CF de Leo Messi en un amistoso internacional que forma parte del Champions Tour 2026, la gira de pretemporada del conjunto estadounidense.

El duelo, bautizado como “El Partido de la Historia”, marcará la primera vez que ambos clubes se enfrenten, en un contexto especial para los dos. Para Inter Miami, representa el cierre de su gira sudamericana, tras presentarse en Perú y Colombia; para el equipo ecuatoriano, es una prueba de alto nivel rumbo al arranque de la LigaPro y la fase de clasificación de la Copa Libertadores.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano llega a Guayaquil con su plantel estelar, todo apunta a que Lionel Messi y Luis Suárez sumen minutos, tal como lo han hecho a lo largo del tour. Inter Miami viene de derrotar 2-1 al Atlético Nacional en Medellín, con gol de Suárez, aunque también arrastra la goleada sufrida ante Alianza Lima (3-0) en el inicio de la gira.

Del otro lado, Barcelona SC busca reconciliarse con su afición luego de la derrota ante Guayaquil City. Los toreros han tenido dos compromisos de preparación frente al mismo rival: una caída por la mínima y una victoria posterior que incluyó tanda de penales, pactada como parte del formato del amistoso. La gran novedad es la reciente incorporación del delantero argentino Darío Benedetto, quien podría tener sus primeros minutos con el club.

Con ambos equipos cerca de debutar en sus torneos oficiales, el partido servirá como banco de pruebas táctico, pero también como un espectáculo internacional de primer nivel, con Messi como principal atractivo y un marco histórico en uno de los estadios más emblemáticos de Sudamérica.

