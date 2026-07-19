Barcelona espera fichar a Julián Álvarez a horas de la Final del Mundial 2026: “Es una oferta muy importante”

El mercado de pases del fútbol europeo registra movimientos de gran impacto deportivo en paralelo a las horas previas de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España. En este marco, el club Barcelona aceleró las gestiones administrativas para asegurar la contratación del delantero albiceleste que dirá presente en la final, Julián Álvarez de cara al inicio de la próxima temporada de la Liga de España.

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Julián Álvarez, de las figuras más buscadas en este mercado de pases|X - @Argentina

En su llegada a Nueva York para ver la gran final de la justa mundialista, el presidente del FC Barcelona Joan Laporta, se refirió a la llegada del delantero argentino "Nosotros estamos ahí con una oferta. Es un jugador que nuestro entrenador quiere y por eso hicimos la oferta al Atlético de Madrid. Es una oferta para nosotros muy importante y muy, muy buena".

De esta manera, el máximo mandatario del club catalán confirmó que las gestiones por Álvarez no se han detenido luego de las delcaraciones realizadas por el CEO del Atlético Madrid, Gil Marín. El futuro de Julián Álvarez quedará defindo una vez que finalice el torneo ecuménico.

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El delantero del seleccionado argentino fue de menor a mayor en la competencia, ya que arrancó los primeros duelos en el banco de suplente. Con el correr del certamen se fue ganando un lugar en el once titular del estratega Lionel Scaloni, ganandolé el puesto al delantero del Inter Lautaro Martínez.

En el partido frente a Suiza por los cuartos de final, Álvarez llegó a su máximo rendimiento en la justa mundialista ya que marcó el gol que destrabaría el compromiso ante el combinado europeo en tiempo extra. Con un gran disparo de afuera del área, Julián puso el dos a uno en un duelo que por momentos fue complicado para la Argentina. Ahora, el delantero intentará cerrar su participación con una gran actuación frente a España en la final.