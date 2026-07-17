Barcelona se olvida de Julián Álvarez y buscarían el fichaje de este delantero por 100 millones

El Barcelona es una de las escuadras que más ha buscado reforzarse en este mercado de transferencias con la intención clara de poder superar las fases definitivas de la Champions League, algo que no han logrado prácticamente en la última década a nivel europeo.

Champions League Barcelona vs Juventus

Con el rechazo de Julián Álvarez de parte del Atlético de Madrid, el Barcelona ha decidido explorar otras alternativas y una de ellas llega directamente de la Premier League, más precisamente por un jugador por el que el Bournemouth, dueño de su cara, pediría alrededor de 100 millones de euros.

¿Quién es el jugador por el que le piden 100 millones de euros al Barcelona?

Nacido en Francia hace apenas 20 años, Eli Junior Kroupi ha comenzado a llamar poderosamente la atención de distintos equipos de Europa. De hecho, el portal Fichajes.net menciona que este se encuentra en la carpeta del Barcelona ante el no del delantero argentino.

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🔴🔵 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Barcelona have identified 𝗘𝗟𝗜 𝗝𝗨𝗡𝗜𝗢𝗥 𝗞𝗥𝗢𝗨𝗣𝗜 (𝟭𝟵) as their 𝗣𝗟𝗔𝗡 𝗕 to Julián Álvarez.



[@jaumemarcet] pic.twitter.com/VhT9qYN0te — Rising Stars XI (@RisingStarXI) June 27, 2026

La fuente detalla que el Barcelona, junto al PSG, el Tottenham y el Arsenal estarían detrás del atacante del Bournemouth, quien no tiene en mente vender a su futbolista a sabiendas de sus cualidades a menos que un equipo ponga sobre la mesa alrededor de 100 millones de euros.

Cabe mencionar que el Barcelona está buscando un elemento de tres cuartos del campo en adelante ante la salida de Robert Lewandowski, así como el futuro incierto de Raphinha. Por tal razón, Eli Junior destaca como una de las mejores opciones, sobre todo, por su presente y proyección a futuro.

¿De qué depende la llegada de Eli Junior al Barcelona

El portal antes citado menciona que el Barcelona no activará su posible llegada hasta que termine la novela por Julián Álvarez, por lo que, con ello, cualquier otro equipo interesado se le puede adelantar. Por lo pronto, vale decir que el atacante registra 41 goles y seis asistencias en 99 partidos a nivel profesional.