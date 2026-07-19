Pocos recuerdan que Messi renunció al futbol en el estadio donde se jugará la Final del Mundial 2026

Lionel Messi es, sin lugar a dudas, uno de los referentes futbolísticos que tiene el mundo en la actualidad. Con su talento, la Selección Argentina pudo dar el presente para disputar la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y además lograr reconocimientos destacados contemplando que revirtió una sorpresiva determinación. ¿Qué ocurrió con el 10 en el pasado?

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Este domingo la Scaloneta estará muy cerca de alcanzar un hecho histórico: consagrarse con el bicampeonato, un asunto que pudo conseguir Brasil hace un par de años atrás. En el Estadio Nueva York Nueva Jersey, Messi entregó en 2016 una declaración muy triste luego de su caída ante la Selección de Chile en una Copa América.

En aquel certamen conmemorativo, los argentinos perdieron la definición por penales y allí el talentoso deportista reconoció que su tiempo con su combinado nacional había terminado.

"Ya está, se terminó para mí la Selección. Ya son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio, pero creo que ya está”, aseguró.

Las palabras fueron inesperadas tanto para compañeros como para la afición y estaría relacionada con las caídas en el Mundial del 2014 y los certámenes sudamericanos disputados en 2015 y 2016. Aparentemente, el rosarino comprendía que su paso por la Albiceleste era un asunto netamente relacionado con un fin de ciclo.

Pero, 47 días más tarde, su decisión se revirtió. La Pulga recibió el respaldo de los fanáticos y de otras personalidades del mundo del fútbol. Este apoyo le permitió volverse a vestir con la camiseta de Argentina para encarar los retos correspondientes a las Eliminatorias para Rusia 2018, Mundial del 2018, clasificación para Qatar 2022 y también el certamen que será muy recordado por los hinchas sudamericanos.

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Después de esta sorpresiva decisión, el ex Barcelona pudo celebrar con su gente la conquista de títulos de gran importancia.

De su mano pudo besar el trofeo de la Copa América 2021, la Finalissima ante Italia, el Mundial del 2022 y por supuesto la última Copa América celebrada en 2024.