España dejaría fuera de su once inicial de la Final del Mundial 2026 a uno de sus mejores jugadores

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se disputará hoy entre Argentina y España en el Estadio New York New Yersey, comienza a quedar definida en todos los aspectos. Luis De La Fuente ya tendría el once elegido para enfrentar al conjunto albiceleste y la ausencia del mediocampista del FC Barcelona, Pedri, sería la gran novedad en equipo inicial.

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De no ocurrir nignuna sorpresa, De La Fuente pondría en cancha a los mismos once que vencieron a Bélgica en los cuartos de final y posteriormente a Francia en semifinales. De esta forma, Pedri quedaría afuera del primer equipo, luego de ser una pieza indiscutidad durante el primer tramo de la justa mundialista.

El cuerpo técnico de España busca contrarrestar el despliegue físico del mediocampo de la Selección de Argentina mediante la inclusión de futbolistas con mayor capacidad de marca y retroceso, Fabián Ruiz es el nombre en el que piensa el estratega español para cubrir esos aspectos.

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El conjunto dirigido por Luis De La Fuente arribó a esta instancia tras dejar afuera a Francia en un duelo que quedó marcado por la amplia superioridad que mostró España ante el seleccionado galo. Con la pelota en los pies, el seleccionado ibérico desactivó las grandes estrellas del combinado dirigido por Deschamps y logró una victoria por dos tantos contra cero. Ahora, buscará hacer lo propio ante el combinado vigente campeón del mundo y así poder levantar su segundo campeonato mundial.

Así quedaría el probable once del conjunto europeo para la final vs Argentina: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. Con detalles solamente por definir, la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España tiene todo para quedar en la historia grande