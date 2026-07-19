España lleva 37 partidos invicto: cuándo fue la última vez que vio la derrota

La Selección de España arriba al compromiso decisivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Argentina, amparada por un registro estadístico que expone su solidez colectiva en el plano internacional durante los últimos años. La escuadra conducida por Luis De La Fuente llega a la final de la justa mundialista con un gran invicto de 37 partidos, lo que los consolida como una de las grandes potencias del futbol en la actualidad.

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Cuatro claves que dan a España como campeón del Mundial|Crédito: @SEFutbol / X

La última oportunidad en que España vio la derrota ocurrió el pasado 22 de marzo del año 2024 durante la disputa de un partido amistoso de preparación. En aquella ocasión, el conjunto dirigido por De la Fuente cayó por la mínima diferencia de un gol a cero frente al seleccionado de Colombia en la ciudad de Londres y el único tanto del encuentro lo marcó Daniel Muñoz.

Luego de esto, el combinado ibérico acumuló puras victorias y empates en algunos casos. Dichas victorias incluyeron el título de la Eurocopa 2024, ganandolé la final a Inglaterra por dos tantos contra uno, con goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal.

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El conjunto español dirigido por Luis De La Fuente arribó a esta instancia tras dejar afuera a Francia en un duelo que quedó marcado por la amplia superioridad que mostró el conjunto ibérico ante el seleccionado galo. Con la pelota en los pies, España desactivó las grandes estrellas del combinado dirigido por Deschamps y logró una victoria por dos tantos contra cero.

Ahora, España buscará su segundo título mundial luego de ganar el primero en Sudáfrica 2010. En aquella ocasión, enfrentaron a Países Bajos en la final, la cual ganaron en tiempo extra con el histórico tanto de Andrés Iniesta y la atajada de Iker Casillas a Arjen Robben en los minutos finales. Todo por definirse en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España y Argentina.