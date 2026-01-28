Barcelona va por el golpe final en el Camp Nou: ganar, golear y meterse al top ocho

El Barcelona tiene claro el guion para este miércoles en el Spotify Camp Nou: ganar y marcar la mayor cantidad de goles posible. No hay espacio para especular. Ante el Copenhague, el conjunto de Hansi Flick buscará cerrar la fase liga entre los ocho primeros y asegurar su boleto directo a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Los culés llegan a la última jornada ubicados en el noveno lugar con 13 puntos, en un embudo impresionante donde cualquier detalle puede inclinar la balanza. PSG y Newcastle, ambos con los mismos puntos, se enfrentarán entre sí, lo que abre la puerta al Barça… siempre y cuando haga su tarea en casa.

Goles, la clave para evitar la calculadora

Sobre el papel, una victoria debería ser suficiente, pero la diferencia de goles aparece como el factor que puede definir todo. El Barcelona presume un +5, mejor que varios rivales directos como Manchester City, Atlético de Madrid o Atalanta, pero todavía lejos de pesos pesados como Real Madrid, Liverpool o PSG.

Marcar no suele ser problema para los blaugranas. Han anotado en 26 de sus últimos 27 partidos de Champions y suman 18 goles en la fase liga, números que los colocan como uno de los ataques más productivos del torneo. Al frente estará Robert Lewandowski, tercer máximo goleador histórico de la competición, respaldado por un tridente joven y explosivo con Lamine Yamal y Raphinha por las bandas.

En el medio campo, Flick deberá recomponer sin Frenkie de Jong, Pedri ni Gavi, con Dani Olmo y Fermín López como las principales apuestas para sostener el ritmo y la creatividad.

Copenhague sueña con el milagro

Del otro lado aparece un Copenhague obligado a ganar y a rezar. El campeón danés es vigésimo sexto con 8 puntos, y aunque matemáticamente sigue con vida, su técnico Jacob Neestrup reconoció que necesitan un "milagro" en Barcelona.

Aun así, el conjunto visitante llega con argumentos emocionales: suma tres jornadas sin perder, incluido un histórico triunfo ante Villarreal y un empate heroico frente al Nápoles jugando con diez hombres. Eso sí, no contará con Thomas Delaney y su realidad en la liga danesa ha sido irregular. El duelo también tendrá tintes emotivos, con Roony Bardghji enfrentando a su exequipo y Jordan Larsson, hijo del legendario Henrik Larsson, pisando el Camp Nou con la camiseta visitante.

En Barcelona no hay misterio: es ganar, golear y esperar noticias del resto de Europa. La Champions no perdona, y el Barça quiere evitar sustos para seguir soñando en grande.

