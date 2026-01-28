Atlético, a ganar y esperar: Simeone admite que el top ocho no depende de ellos

Diego Pablo Simeone fue claro y directo en la previa del duelo decisivo del Atlético de Madrid en la UEFA Champions League. El estratega argentino reconoció que la clasificación al top ocho ya no está completamente en manos de su equipo, aunque dejó en claro que la única obligación inmediata es ganarle al Bodo/Glimt en el Metropolitano.

"El único camino es hacer el partido que creemos que les puede hacer daño, intentar ganar desde la humildad y el trabajo", señaló el 'Cholo', quien insistió en que, después del triunfo, tocará esperar combinaciones que beneficien a los colchoneros.

RESUMEN: Panamá 0 - 1 México | Amistoso Internacional | Enero 2026

Ganar primero… y luego sacar la calculadora

El Atlético llega a la última jornada ubicado en el puesto 12, con 13 puntos, los mismos que otros siete equipos involucrados en la pelea: PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting de Lisboa y Manchester City están por delante, mientras que Atalanta aparece apenas por detrás.

En ese escenario tan apretado, la diferencia de goles será clave. Simeone lo sabe y no lo esconde: mientras más goles consiga su equipo, mayores serán las posibilidades de meterse entre los ocho mejores, incluso sin depender de todos los resultados ajenos. Aun así, el mensaje fue tajante: primero hay que ganar y luego mirar el resto del panorama.

El entrenador argentino destacó que el nuevo formato de la Champions mantiene la emoción hasta el final.

"No repetir rivales, jugar de local o visitante contra quien sea, genera espectáculo. Esta última jornada va a ser una noche emocionante", aseguró, resaltando que este sistema eleva la exigencia y la tensión competitiva.

Bodo/Glimt, un rival incómodo y peligroso

Lejos de confiarse, Simeone elogió ampliamente al Bodo/Glimt, un equipo que ha sido protagonista en un grupo complicado y que ya dio golpes de autoridad importantes. El técnico recordó su victoria 3-1 sobre el Manchester City y el empate 2-2 ante Borussia Dortmund como pruebas claras de su nivel competitivo.

"El Bodo es un equipo que sabe lo que quiere, juega bien técnicamente y tiene transiciones rapidísimas", explicó el argentino, destacando especialmente a Jens Petter Hauge, el número 10, a quien definió como el futbolista con mayor visión, talento y llegada del conjunto noruego.

Finalmente, Simeone también valoró el crecimiento de Thiago Almada, subrayando su aporte ofensivo y su compromiso defensivo, además de la competencia interna que mantiene con Nico Baena.

La consigna en el Metropolitano está clara: ganar sí o sí, hacer goles y confiar en que la noche europea termine sonriendo de rojo y blanco. En Champions, cada detalle cuenta… y el Atlético lo sabe.

