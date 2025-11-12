¡Bombazo en puerta! Barcelona quiere a Harry Kane como su nuevo ‘9’

Según medios informativos en Europa, como Goal y The Guardian, señalan que el equipo del Barcelona tiene en la mira al delantero inglés Harry Kane, actual goleador del Bayern Munich, como el reemplazo ideal de Robert Lewandowski, quien termina contrato en junio del 2026.

El interés del conjunto de Hansi Flick no es casual. Con 37 años, el delantero polaco Robert Lewandowski se perfila para dejar el club culé como agente libre, y la directiva encabezada por Deco ya trabaja en asegurar un relevo de jerarquía. Con esto, Harry Kane, de 32 años, es el objetivo prioritario para liderar el ataque blaugrana a partir de la temporada 2026-27.

¿Qué hace posible que Harry Kane llegue al Barcelona?

El fichaje es viable gracias a una cláusula en el contrato de Harry Kane con el Bayern Munich que le permitiría salir por 57 millones de libras esterlinas (alrededor de 66 millones de euros). Cifra que es considerada razonable por la directiva blaugrana, teniendo en cuenta el nivel del jugador y la necesidad urgente de un delantero de élite.

El delantero y capitán de la selección inglesa ha tenido un rendimiento sobresaliente en la Bundesliga desde su llegada en 2023 (75 goles en la Liga alemana), consolidándose como uno de los máximos anotadores del torneo. Su experiencia, capacidad goleadora y liderazgo lo convierten en una opción atractiva para un Barcelona que busca volver a lo más alto del futbol de europeo.

Aunque aún todavía no hay una oferta formal, se espera que el Barcelona active la cláusula de rescisión en las próximas semanas, una vez que se defina el futuro de Lewandowski. La decisión también dependerá del visto bueno de Hansi Flick, quien conoce bien a Kane por su paso por la Bundesliga.

Pero sacar al goleador inglés de Bayern Munich no será tarea fácil ya que Kane declaró el mes pasado que estaba dispuesto a quedarse en el equipo bávaro más allá del final de su contrato actual.

