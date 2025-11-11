deportes
Figura de selección es ‘atrapada’ en plena infidelidad por su pareja influencer que lo expone en redes sociales (Video)

¡Escándalo en Moscú! La influencer rusa Nikki Seey publica video sobre una presunta infidelidad de su pareja, del seleccionado nacional de Camerún Moumi Ngamaleu

Fernando Campos
¡Escándalo en Moscú! La influencer rusa Nikki Seey publica video sobre una presunta infidelidad de su pareja, el centrocampista del Dinamo de Moscú y seleccionado nacional de Camerún, Moumi Ngamaleu, generando un escándalo que ha sacudido tanto al entorno deportivo como al mediático.

Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes

Nikki Seey, modelo y cantante, ha declarado que el episodio comenzó cuando regresó al apartamento que compartía con el futbolista en Moscú. Allí, revisó el teléfono de Ngamaleu y encontró “numerosos mensajes íntimos con otras chicas”, los cuales decidió publicar de inmediato en su canal de Telegram. La reacción del futbolista fue agresiva, quien la desalojó del domicilio sin previo aviso.

Pero el drama no terminó ahí. Al día siguiente, Nikki decidió regresar en forma sorpresiva al apartamento, motivada por sospechas que venía acumulando desde días atrás. Lo que encontró confirmó sus temores: Ngamaleu estaba con otra mujer en el mismo lugar donde vivían juntos. El hecho ocurrió apenas un día después del cumpleaños del futbolista, lo que añade un matiz aún más polémico al relato.

El sitio ruso KP.ru detalló que la influencer grabó parte del incidente, lo que ha generado un fuerte impacto en redes sociales, donde los seguidores del jugador y de la modelo han reaccionado con opiniones divididas. Mientras algunos critican la exposición pública del conflicto, otros respaldan a Nikki por la traición.

Moumi Ngamaleu y Nikki Seey
infobae.com

Ngamaleu, de 29 años, es una de las figuras más destacadas del Dinamo de Moscú y ha sido pieza clave en la selección de Camerún que todavía busca un boleto para el Mundial 2026. Hasta el momento, ni el club ruso ni la federación camerunesa han emitido comunicados oficiales sobre el incidente, aunque se espera que el entorno del jugador tome medidas ante la creciente presión mediática.

Camerún
