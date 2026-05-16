Bastoni no llegaría al Barcelona; este es el nuevo jugador por el que el club pagaría 25 millones

El mercado de fichajes en el futbol del viejo continente está a punto de comenzar y, sin duda, una de las escuadras más intensas en este ámbito es el FC Barcelona, institución que entiende que tiene muchas necesidades, sobre todo, en los primeros 25 metros del campo.

Champions League Barcelona vs Juventus

En un principio se habló de la posibilidad de que el Barcelona fichara a Alessandro Bastoni del Inter de Milán; sin embargo, su costo, de más de 70 millones de euros, lo haría prácticamente imposible. Por tal motivo, el club ya analiza su opción B, misma que se encuentra en la máxima categoría española.

¿A quién contrataría el Barcelona tras el descarte de Alessandro Bastoni?

De acuerdo con información del portal Fichajes.net , el FC Barcelona ya estaría analizando otros prospectos para la defensa central ante el descarte de Alessandro Bastoni. Uno de los elementos que ha comenzado a llamar poderosamente la atención es Natan, quien juega en LaLiga.

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Cabe mencionar que el rendimiento del central brasileño en la actual temporada del Betis ha sido uno de los más destacados para cualquier jugador de primera división, esto al grado de sumar más de 2,00 minutos con el conjunto verdiblanco, mismo en el que comparte vestuario con Álvaro Fidalgo.

Ante ello, la directiva del Barcelona lo habría colocado como una de las alternativas más importantes para reforzar su apartado central considerando que el club ha tenido muchas deficiencias en esta zona, mismas que se reflejaron principalmente en la UEFA Champions League.

¿Cuánto dinero tendría que pagar el Barcelona por Natan?

A diferencia de lo que ocurre con Bastoni, quien tiene un precio de 70 millones de euros, el portal Transfermarkt menciona que el costo de Natan ronda los 35 millones de euros; es decir, la mitad del valor del italiano. Aún así, no se descarta que ambos equipos lleguen a un acuerdo por una cantidad incluso inferior.