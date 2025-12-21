CONFIRMADO: Barcelona se consagra campeón en LaLiga

Con marcador de 2-0 el equipo del Barcelona cierra el 2025 como campeón de invierno de LaLiga luego de vencer al Villarreal en el Estadio de la Cerámica en partido correspondiente a la Jornada 17.

Con este resultado, el conjunto culé alcanza los 46 puntos, cuatro más que el Real Madrid, y se asegura el título honorífico de campeón de invierno, al terminar la primera vuelta como líder absoluto del campeonato.

El partido comenzó con intensidad y rápidamente se inclinó a favor de los dirigidos por Hansi Flick. Al minuto 12, el brasileño Raphinha abrió el marcador desde el punto de penalti. Con gran seguridad, engañó al portero rival y envió el balón al costado izquierdo, poniendo el 1-0 y dándole tranquilidad a los culés.

El Villarreal intentó reaccionar, pero sus aspiraciones se complicaron al minuto 39, cuando el árbitro Javier Alberola mostró la tarjeta roja directa a Renato Veiga tras una dura entrada sobre el joven Lamine Yamal. La expulsión dejó al “Submarino Amarillo” con un hombre menos y obligó al equipo local a replegarse, cediendo espacios que Barcelona supo aprovechar.

En la segunda mitad, el dominio blaugrana se hizo más evidente. Al minuto 63, Lamine Yamal amplió la ventaja con una acción de calidad. El juvenil recibió un pase preciso dentro del área, tuvo tiempo para acomodarse y disparó con potencia hacia el costado derecho de la portería, firmando el 2-0 definitivo. Su gol ratifica el gran momento que atraviesa y lo consolida como una de las joyas más prometedoras del futbol europeo.

El marcador no se movió más, y aunque el Villarreal buscó descontar con algunos intentos aislados, la defensa catalana se mostró sólida y Joan García respondió con seguridad bajo los tres palos.

Con este triunfo, el Barcelona suma 46 puntos y se coloca en la cima de LaLiga, con una ventaja de cuatro unidades sobre el Real Madrid. El título de campeón de invierno no otorga un trofeo oficial, pero sí refleja la regularidad y fortaleza del equipo en la primera parte de la temporada.

La victoria también refuerza la confianza del plantel culé, que ha encontrado en figuras como Raphinha y Lamine Yamal el equilibrio entre experiencia y juventud. El reto ahora será mantener el ritmo en la segunda vuelta y consolidar la ventaja para aspirar al campeonato al final de la campaña.

