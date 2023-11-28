¡Llega la calma! Barcelona consigue su boleto a ‘octavos’ en la Champions League

El equipo del Barcelona derrota al Porto 2-1 en partido de la jornada 5 del Grupo H de Champions League que se disputó en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Con el triunfo de los dirigidos por Xavi Hernández consigue su pase a octavos de final después de dos fracasos anteriores.

Empezó mejor el Barcelona en ataque, pero fue el Porto el que estrenó el marcador a la media hora de partido, cuando Iñaki Peña rechazó un disparo de Wenderson Galeno que cazó Eduardo Gabriel Aquino Cossa 'Pepê' para adelantar a los portugueses.

Reaccionó rápido el conjunto azulgrana, que dos minutos después igualó el encuentro con un gol de Joao Cancelo tras protagonizar una jugada personal desde la banda izquierda.

Ya en la segunda mitad el portugués Joao Félix anotó el gol del triunfo para Barcelona al minuto 57 metiendo el balón en el lado derecho del arco luso con un disparo luego de recibir el pase de su compatriota Joao Cancelo.

Con el triunfo Barcelona llega a 12 puntos para asegurar su pase a la siguiente ronda en la Champions, mientras Porto se jugará el otro boleto con el Shakhtar en la última jornada.

|REUTERS

¡TERMINA EL ENCUENTRO!

Minuto 67: El mexicano Jorge Sánchez (Porto) sustituye a Joao Mario.

Minuto 58: ¡GOOOOOL! Joao Félix (Barcelona) se hace espacio dentro del área para culminar un pase de Joao Cancelo, y manda el balón por la esquina inferior derecha.

Minuto 46: Joao Félix (Barcelona) recibe un buen pase al borde del área y remata a puerta de forma brillante pegando en el larguero.

¡INICIA LA SEGUNDA MITAD!

|REUTERS

¡SE TERMINA EL PRIMER TIEMPO DEL ENCUENTRO!

Minuto 32: ¡GOOOOOL! Joao Cancelo (Barcelona) recibe un pase y sin dudarlo hace un disparo imparable que entra por la esquina inferior derecha de la portería.

Minuto 30: ¡GOOOOOL! Marca Pepé (Porto) anota desde cerca tras un rebote.

Minuto 27: El asistente levanta el banderín y el árbitro principal pita. Mehdi Taremi (Porto) manda el balón al fondo de la red, pero su gol es anulado por fuera de juego.

Minuto 8: Raphinha ( Barcelona) recibe un inteligente pase y dispara desde media distancia. Su tiro parece ir dirigido hacia la esquina inferior derecha, pero Diogo Costa detiene con brillantez.

¡El árbitro señala el inicio del encuentro!

👟⚽️ And the ball is rolling here in Barcelona!#BarçaPorto | @ChampionsLeague



📲 Join our Live Chat on Discord! 👇 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 28, 2023

Alineaciones Barcelona vs Porto

Un gol en propia puerta del Rayo Vallecano evitó la derrota del Barcelona en Vallecas el sábado pasado. Los azulgranas, cuyo juego en la primera parte fue decepcionante, no han pasado del empate en tres de sus últimos cinco encuentros (G2, E1, P2). Uno de esos partidos se saldó con derrota por 1-0 ante el Shakhtar Donetsk en la cuarta jornada de la Champions League, un tropiezo que ha complicado la que sería la primera clasificación del Barcelona para los octavos de final de la competición en tres temporadas. Lleno de dudas, el conjunto de Xavi afronta este martes en Montjuïc uno de sus compromisos más importantes de la campaña, con tres puntos en juego que sellarían su ansiado pase a las eliminatorias.

Barcelona ha logrado ocho triunfos en los nueve encuentros oficiales disputados en el Estadio Olímpico Lluís Companys (G8, P1). No obstante, el equipo azulgrana está sufriendo más de la cuenta, y cada una de sus últimas cinco victorias como local ha sido por la mínima.

Te puede interesar: Equipos que podrían quedar eliminados de Champions League

Empatado a nueve puntos con Barcelona, el Porto ocupa la segunda posición del grupo H, habiendo caído ante los azulgranas en la segunda jornada con un gol de Ferran Torres al borde del descanso (0-1). Los dragones, que registran el mayor promedio goleador de su grupo han ganado siete de los ocho partidos (G7, P1) disputados desde el primer duelo con el Barcelona, parecen bien preparados para aprovechar la irregularidad de su rival y tomarse la revancha de la derrota en el Dragao.

Jugadores a seguir Barcelona vs Porto

João Félix firmó un doblete en la manita del Barcelona al Antwerp en la primera jornada (5-0), pero no ve puerta con su club desde aquel encuentro y ha sido amonestado en sus últimos dos partidos (Portugal y Barcelona). El extremo luso también vio una tarjeta amarilla en el duelo contra el Porto en el Dragao. En el Porto está en duda la participación del central Pepe, que a sus 40 años sigue siendo una pieza clave de la defensa blanquiazul. Como jugador del Real Madrid, Pepe jugó 23 veces contra el Barcelona (G10, E4, P9). Pepe fue el autor del gol más reciente del Porto en la Champions League, convirtiéndose en el goleador de más edad en la historia de la competición (40 años y 254 días).



