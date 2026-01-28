Barcelona con pase directo a los octavos de final en Champions League

Barcelona viene de atrás en el Camp Nou para imponerse por 4-1 al FC Copenhague en la Jornada 8 de la Champions League 2026. Con este resultado, el conjunto blaugrana asegura su clasificación directa a los octavos de final, quedando entre los mejores ocho de la fase de grupos y reafirmando su candidatura al título europeo.

El partido comenzó con sorpresa. Apenas al minuto 4, Viktor Dadason adelantó al Copenhague con un potente disparo desde fuera del área que se coló en la portería culé. El gol silenció momentáneamente al estadio y obligó al Barcelona a reaccionar desde temprano.

La respuesta llegó en la segunda mitad. Al minuto 48, Lamine Yamal filtró un pase preciso a Robert Lewandowski, quien definió a puerta vacía para empatar el marcador 1-1. El gol devolvió la confianza al equipo y encendió a la afición.

El dominio blaugrana se consolidó al minuto 60, cuando Fermín asistió nuevamente a Lamine Yamal. El joven talento disparó y, tras un desvío, el balón se convirtió en el 2-1. El Barcelona ya era dueño absoluto del partido.

La sentencia llegó nueve minutos después. Al 69, Raphinha ejecutó con sangre fría un penalti, colocando el balón junto al poste derecho para el 3-1. La precisión del brasileño dejó sin opciones al guardameta Dominik Kotarski.

Finalmente, al minuto 85, Marcus Rashford selló la goleada con un espectacular tiro libre. El balón se incrustó en la esquina inferior izquierda, un golazo que desató la euforia en el Camp Nou y cerró el marcador 4-1.

Clasificación asegurada para el Barcelona

Con esta victoria, el Barcelona no solo suma tres puntos vitales, sino que se instala directamente en los octavos de final al quedar entre los mejores ocho de la fase de liga. El equipo de Hansi Flik mostró carácter, capacidad de reacción y un ataque demoledor, con figuras jóvenes como Lamine Yamal brillando junto a veteranos de talla mundial como Lewandowski y Rashford.

|REUTERS

Barcelona recibe al FC Copenhague en la cancha del Camp Nou en el marco de la Jornada 8 de la Champions League 2025-26. El duelo promete ser clave para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de liga, con los culés buscando entrar entre los 8 mejores y los daneses intentando sorprender en territorio español.

El conjunto blaugrana llega con la presión de mantener su racha de triunfos en casa y asegurar su clasificación a la siguiente ronda. Bajo la dirección técnica de Hansi Flik, el equipo ha mostrado un ataque letal que combina experiencia y juventud. Figuras como Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha serán fundamentales para romper la resistencia del rival, mientras que la afición espera una actuación convincente que reafirme la candidatura del Barcelona al título europeo.

Por su parte, el FC Copenhague afronta el partido con la ilusión de dar un golpe sobre la mesa. El equipo danés ha demostrado ser competitivo en la Champions, con un estilo ordenado y disciplinado que le ha permitido complicar a rivales de mayor jerarquía. Su objetivo será aprovechar cualquier espacio que deje el Barcelona y apostar por la velocidad de sus atacantes para sorprender en el contragolpe.

Alineación del Barcelona y Copenhague

Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Èric García, Fermín, Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha

Copenhague: Kotarski; Meling, Hatzidiakos, Gabriel Pereira, Suzuki, López; Larsson, Clem, Achouri; Elyounoussi, Dadason

TE PUEDE INTERESAR:

¿Jugará Rodrigo Huescas?

Algo destacable es que el mexicano Rodrigo Huescas viajó con el Copenhague al Camp Nou, sin embargo, no podrá jugar debido a la rotura que sufrió en 2025.