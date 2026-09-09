Raphinha brilla con doblete y Gabriel Jesus se estrena en la goleada del Barcelona: Resumen, Goles y mejores momentos

El conjunto del Barcelona dio un golpe de autoridad en su debut dentro de la UEFA Champions League luego de golear 5-1 al Feyenoord en una exhibición de poderío ofensivo en la cancha del Camp Nou.

La aplanadora de Hansi Flick no tardó en encender los motores. Apenas al minuto 2, Lamine Yamal filtró un pase milimétrico para Raphinha, quien definió ajustado a la esquina inferior izquierda para el 1-0. La fiesta continuó al 22' cuando Karim Adeyemi prendió el balón desde el borde del área a pase de Joao Cancelo, clavándolo en la escuadra derecha para el 2-0.

En la segunda mitad, la maquinaria culé mantuvo la intensidad. Al 57', Pedri habilitó a Raphinha dentro del área para que el brasileño firmara su doblete batiendo a Tjark Ernst. La joya de la noche llegó al 77', cuando Lamine Yamal cobró un tiro libre majestuoso desde el borde del área que se incrustó pegado al poste derecho para el 4-0.

Aunque Sem Steijn descontó para la visita al 82' poniendo el 4-1, el broche de oro llegó al minuto 85. Lamine Yamal mandó un trazo bombeado preciso al corazón del área para que Gabriel Jesus se elevara entre la zaga y metiera un frentazo seco que entró pegado al poste, celebrando su primer gol como blaugrana y decretando el 5-1 definitivo.

Con este triunfo, el Barcelona confirma su candidatura en Europa y arranca la Fase de Liga con paso firme.

Previo del partido

El club Barcelona salta a la cancha con la puntería afinada y la moral por las nubes para medirse ante el Feyenoord en el arranque de la UEFA Champions League.

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El conjunto azulgrana llega a este compromiso tras aplastar 5-0 al Valencia en LaLiga, manteniendo un arranque perfecto de cuatro victorias en el certamen local, donde en tres de ellas ha firmado cinco anotaciones. La escuadra dirigida por Hansi Flick presume una cifra demoledora de 50 goles en las dos ediciones anteriores de la Fase de Liga, promediando 2.88 goles por encuentro bajo el mando del estratega alemán. Además, la fortaleza del Camp Nou respalda al gigante catalán, que ha ganado 18 de sus últimos 20 partidos como local en su debut europeo.

Por su parte, el Feyenoord aterriza en España invicto en la Eredivisie tras vencer 3-1 al Nijmegen (V3, E2). La escuadra neerlandesa vuelve al máximo escenario continental tras un año de ausencia con la ilusión de repetir su histórica clasificación a eliminatorias lograda en la campaña 2024-25.

Sin embargo, la misión para el técnico Giovanni van Bronckhorst luce titánica: arrastra 11 derrotas en sus últimos 12 duelos de Champions y el club suma 11 cotejos europeos al hilo sin ganar fuera de casa (E2, D9).

Pronóstico del Barcelona vs Feyenoord hoy miércoles 9 de septiembre 2026

Resultado estimado: FC Barcelona 3 - 1 Feyenoord

Horario y dónde seguir en vivo el Barcelona vs Feyenoord

Horario: 10:45 horas tiempo del centro de México

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