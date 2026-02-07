Barcelona vs Mallorca: Ver EN VIVO y Gratis el resultado de la Jornada 23 de LaLiga de España; marcador online

El Barcelona lidera la tabla de LaLiga de España, pero no tiene margen de error ante el acecho del Real Madrid, que solo un punto lo divide, por lo que necesita de una nueva victoria este sábado 7 de febrero ante el Mallorca en duelo de la Jornada 23.

