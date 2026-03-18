Barcelona aplasta al Newcastle con goleada histórica

Barcelona firmó una actuación memorable en el Camp Nou al derrotar 6-2 al Newcastle y asegurar su pase a los cuartos de final de la Champions League. El encuentro comenzó con intensidad desde el minuto 6, cuando Raphinha abrió el marcador tras un pase de Fermín. Sin embargo, Anthony Elanga igualó rápidamente al 15 con un disparo raso. La respuesta culé fue inmediata: Marc Bernal puso el 2-1 al 18, aunque Elanga volvió a aparecer al 28 para empatar 2-2.

El partido se inclinó justo antes del descanso, cuando Lamine Yamal convirtió un penalti en el 45+7, devolviendo la ventaja al Barcelona. En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Hansi Flick mostró toda su contundencia ofensiva. Fermín amplió la diferencia al 52, Lewandowski marcó de cabeza al 56 y repitió al 61 tras una asistencia de Yamal, colocando el 6-2 en el marcador. La goleada se selló al 72 con otro tanto de Raphinha, aprovechando un error defensivo del Newcastle.

La exhibición ofensiva del Barcelona dejó claro su poderío en casa y su capacidad para resolver eliminatorias con autoridad. Con figuras como Raphinha, Lewandowski y el joven Lamine Yamal brillando, el equipo catalán se perfila como uno de los grandes candidatos en la competición.

Ahora el conjunto blaugrana espera al ganador de la serie de Atletico de Madrid y Tottenham para enfrentarlo en los cuartos de final.

|REUTERS

Previo del partido

Luego de la victoria del Real Madrid vs el Manchester City, el Camp Nou se alista para un encuentro de alta tensión en la Champions League. Tras el 1-1 en Inglaterra, Barcelona y Newcastle se juegan el pase a los cuartos de final en un duelo que promete intensidad. El conjunto de Hansi Flick llega con confianza después de golear al Sevilla en LaLiga y con el respaldo de su afición, sabiendo que marcar en casa no suele ser problema: acumula 16 partidos europeos consecutivos anotando, con un promedio de 3,1 goles por encuentro. Para avanzar, los culés necesitan ganar, sin importar el marcador.

Newcastle, por su parte, afronta el reto con ilusión y carácter. El equipo de Eddie Howe llega sin perder en seis partidos de Champions y con la moral alta tras vencer al Chelsea en la Premier League. Las Urracas saben que una victoria en el Camp Nou les daría un histórico pase a cuartos, algo que nunca han logrado fuera de casa en la máxima competición europea.

El escenario está listo: Barcelona apuesta a su pegada y experiencia, mientras Newcastle sueña con escribir una página dorada en su historia continental.

Pronóstico del Barcelona vs Newcastle hoy miércoles 18 de marzo 2026

El pronóstico para hoy apunta a una victoria del Barcelona en el Camp Nou, con alta probabilidad de goles. Los analistas ven al conjunto culé como favorito para avanzar, mientras que Newcastle necesitará un partido perfecto para sorprender.