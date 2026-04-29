La histórica noticia que dieron las barras de Club América: nadie puede creer lo que harán

El América no llegará en su mejor momento a la Liguilla del Clausura 2026. Clasificó a la fase final ubicándose en la octava posición de la tabla general y ahora deberán enfrentar a los líderes del campeonato, Pumas. Por esta razón, el equipo deberá mostrar su mejor versión en el Clásico Capitalino para tener opciones de avanzar a Semifinales y la afición seguirá el mismo camino con una decisión pocas veces vista.

Los aficionados azulcremas saben que las gradas del Estadio Banorte podrían influir de forma positiva en el espíritu del equipo durante el juego de Ida por los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX. Es por este motivo que, según diversas fuentes locales, las barras del América podrían unir fuerzas a pesar de sus diferencias para ser protagonistas y minimizar la presencia de los aficionados universitarios en Ciudad de México.

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La información indica que los grupos de animación de las Águilas se agruparán en la cabecera norte durante el primer partido del equipo contra Pumas que se llevará a cabo en el Estadio Banorte. Históricamente, las barras del América han tenido rivalidades internas durante años, pero el contexto actual del equipo parece haber obligado a un cambio que pocas veces se ha visto en Coapa.

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Se espera que el ambiente en el Azteca sea increíble con la presencia de más de cien instrumentos, cientos de banderas y una coordinación total de cánticos. La intención de la afición azulcrema es clara: convertir al Coloso de Santa Úrsula en una fortaleza para el América y que impulse al equipo en un momento clave de la temporada. Todos los cañones apuntan al Clausura 2026 y desde Coapa no se pueden permitir una derrota.

Horario del Clásico Capitalino en el Estadio Banorte

El duelo entre América y Pumas por la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 se llevará a cabo este próximo domingo 3 de mayo. El partido está estipulado para iniciar a las 17:00 horas (tiempo Centro de México) y tendrá como escenario principal al Estadio Banorte. Cabe resaltar que la Vuelta tendrá lugar el domingo 10 en el Olímpico Universitario. Los Felinos llegan como favoritos, pero las Águilas buscarán dar la sorpresa.