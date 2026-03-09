¡Batalla Campal! 23 jugadores expulsados en final del futbol brasileño (VIDEO)

En gran escándalo terminó la final del Campeonato Estadual Mineiro 2026 entre los equipos de Cruzeiro y Atlético Mineiro. El árbitro del encuentro expulsó a 23 jugadores tras una batalla campal en el estadio Mineirão de Belo Horizonte. El partido, que consagró campeón a Cruzeiro con un triunfo 1-0, pasó a la historia como el encuentro con más expulsados en el futbol brasileño.

Cruzeiro se impuso por 1-0 gracias a un tanto de Kaio Jorge al minuto 60, rompiendo la hegemonía de seis títulos consecutivos de Atlético Mineiro en el torneo estadual. La victoria significó el primer campeonato para la Raposa desde 2019, pero el resultado quedó eclipsado por los incidentes que se desataron en los minutos finales.

¿Cómo se originó la expulsión de 23 jugadores?

La tensión explotó tras un choque entre el atacante Christian (Cruzeiro) y el portero Everson (Atlético Mineiro). Lo que parecía un roce normal derivó en empujones, golpes y patadas que involucraron a titulares, suplentes y miembros del cuerpo técnico. La gresca obligó incluso a la intervención de la policía dentro del campo para separar a los protagonistas.

🤬🇧🇷 SE AGARRARON A LAS PIÑAS EN EL CLÁSICO ENTRE CRUZEIRO Y MINEIRO.pic.twitter.com/A0dZ6zq4Lb — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 8, 2026

¿Cuál es el récord histórico de expulsiones?

El árbitro Matheus Candançan registró en su informe oficial 23 tarjetas rojas, un número nunca antes visto en el futbol brasileño. Esta marca superó al encuentro entre Portuguesa y Botafogo en 1954, durante el Torneo Río-Sao Paulo. Ese día hubo 22 expulsiones. Aunque el escándalo fue monumental, no superó el récord mundial de 36 expulsiones ocurrido en un partido de la liga argentina en 2011 entre los equipos de Claypole vs Victoriano Arenas de la División D.

TE PUEDE INTERESAR:



De acuerdo con el Código Brasileño de Justicia Deportiva (CBJD), las sanciones impuestas tendrán un alcance limitado al ámbito territorial. Esto significa que los futbolistas expulsados deberán cumplir sus castigos únicamente en las competiciones organizadas por la Federación de Futbol de Minas Gerais. En otras palabras, las suspensiones se aplicarán en el próximo Campeonato Estadual Mineiro, pero no afectarán la participación de los jugadores en torneos nacionales como el Brasileirão o la Copa do Brasil.

