En espectacular final, Bayern Munich saca el triunfo

Bayern Munich se impuso por 4-3 al Manchester United en un partido que estuvo lleno de cambios y el que los dos equipos estuvieron claramente más finos en el ataque que en defensa, donde dieron ventajas lo que llevó a un festival de goles. El comienzo no parecía prometedor para el Bayern, que sufría con la presión alta del United.

El Bayern no tenía control, no lograba hilar posesiones largas e incurría en muchos pases equivocados. Sin embargo, bastaron dos golpes letales (Leroy Sané y Serge Gnabry) para poner el partido a su favor al termino de la primera parte.

Al comienzo de la segunda parte el Manchester United tuvo una reacción, pareció recuperar el espíritu de los primeros minutos del partido e incluso logró el descuento en el 49 por intermedio de Höljund.

Los campeones de la Bundesliga tuvo una reacción casi inmediata. Primero con una buena ocasión de Musiala en el 50 y luego reestableciendo la ventaja de dos goles, con un penalti convertido por Harry Kane en el 54 que había sido sancionado tras consulta de las imágenes del VAR por una mano dentro del área.

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Tras el tercer gol, el United pareció noqueado y el Bayern tuvo suficientes posibilidades para marcar el cuarto. La mejor un remate al poste de Sané en el 56, Después Onana reaccionó con buenas paradas a remates de Kane, Sané y Choupo Moting.

Pero un partido que parecía liquidado terminó teniendo dramatismo. En el 87, cuando el Bayern ya parecía limitarse a dejar correr la pelota y los minutos, apareció Casemiro con un remate desde el piso dentro del área.

El Bayern entonces empezó a encontrar el cuarto y lo encontró, en el 92 por intermedio de Mathys Tel que definió dentro del área a buena pase de Joshua Kimmich. Antes, a centro de Tel, Thomas Müller había estrellado un remate contra el poste.

Casi en la última jugada del partido el United volvió a descontar con gol de cabeza de Casemiro a falta lanzada desde la izquierda por Bruno Fernandes.

¡TERMINA EL ENCUENTRO CON TRIUNFO DE LOS ALEMANES!

Minuto 95: ¡GOOOOOL! Casemiro (Manchester United) pone el balón fuera del alcance del guardameta

Minuto 92: ¡GOOOOOL! Joshua Kimmich envía un centro al área y conecta con Mathys Tel (Bayern Munich), que remata por la escuadra izquierda poniendo el 4:2 en el marcador.

Minuto 88: ¡GOOOOOL! Casemiro (Manchester United) aprovecha un balón suelto dentro del área y bate al guardameta con un disparo por la esquina inferior izquierda que pone el 3:2 en el marcador.

Minuto 78: El guardameta del United se estira y ataja el peligroso remate al poste izquierdo de Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich).

Minuto 64: Peligroso disparo de Leroy Sané (Bayern Munich) . Andre Onana detiene e impide que el balón se cuele por debajo del larguero.

Minuto 57: Harry Kane (Bayern Munich) recibe un pase preciso y en el uno contra uno ante el portero dispara hacia el poste derecho. Andre Onana está atento y se estira para detener el disparo.

Minuto 53: ¡GOOOOOL! Harry Kane (Bayern Munich) engaña al portero y convierte el penalti con gran facilidad enviando el balón al lado izquierdo.

Minuto 49: ¡GOOOOOL! Marcus Rashford asiste a Rasmus Hojlund (Manchester United), cuyo disparo dentro del área es desviado y bate a Sven Ulreich. 2:1.

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¡INCIA LA SEGUNDA MITAD DEL ENCUENTRO!

¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!

Minuto 32: ¡GOOOOOL! Serge Gnabry (Bayern Munich) recibió el balón de Jamal Musiala y disparó con gran aplomo dentro del área para marcar por la esquina inferior derecha. 2:0.

Minuto 28: ¡GOOOOOL! Leroy Sané (Bayern Munich) recibe un pase brillante, pero realiza un mal disparo que se va al centro de la portería. ¡El portero hace una pifia y el balón se cuela dentro de la portería! Fallo inexplicable.

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¡INICIA EL ENCUENTRO EN EL ALLIANZ ARENA!

Alineación Bayern Munich vs Manchester United

La jornada del miércoles en la Champions League está encabezada por uno de los partidos más llamativos de la competición: el seis veces campeón Bayern Munich recibe al tres veces campeón Manchester United en el Allianz Arena. Los recuerdos de la memorable final de 1999 entre estos equipos, que el United ganó dramáticamente en el tiempo de descuento, están latentes antes de este choque, pero el Bayern se ha visto mejor en los últimos tiempos, eliminando a los “Diablos Rojos” en las ediciones de 2010 y 2014.

Es la primera vez que estos clubes comparten grupo desde 2001, y esta es una fase en la que el Bayern Munich suele ser contundente, ya que sacó los tres puntos en sus últimos 25 partidos como local en la fase de grupos de la Champions League. Este impresionante rendimiento forma parte de una racha general de 34 choques sin perder en esta etapa (G31, E3), un récord que Thomas Tuchel tendrá la tarea de extender contra un rival ante el que nunca han perdido como local (G3, E2).

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No habría mejor momento que este para que el Manchester United finalmente consiga una victoria como visitante ante el Bayern, especialmente teniendo en cuenta su miserable comienzo de temporada en la Premier League. El United ha perdido tres de sus primeros cinco choques de liga por primera vez en la historia (G2), lo que llevó al entrenador Erik ten Hag a admitir que su equipo está pasando por un "mal período", que se profundizó con una caída en casa por 3-1 contra Brighton el fin de semana pasado.

Jugadores a seguir Bayern Munich vs Manchester United

Con Manuel Neuer todavía ausente, el veterano del Bayern Thomas Müller es el único superviviente de su último encuentro contra el United, que fue una victoria por 3-1 en el Allianz Arena, donde marcó el gol de la victoria. A su lado estará un enemigo familiar, Casemiro, quien ha perdido sólo uno de sus siete enfrentamientos personales contra el Bayern a lo largo de su carrera (G5, E1).