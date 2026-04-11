Histórico: Bayern Munich destroza récord de más de 5 décadas mientras humillaba al St. Pauli

Este sábado 11 de abril, Bayern Munich aplastó 5-0 al St. Pauli en un Millerntor-Stadion que fue testigo de una hazaña que parecía inalcanzable: la caída de un récord legendario que permaneció intacto durante más de medio siglo.

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Con estos cinco tantos, el conjunto dirigido por Vincent Kompany alcanzó la estratosférica cifra de 105 goles en lo que va de la campaña actual, superando la marca histórica de 101 tantos que el propio Bayern de la temporada 1971-72, liderado en aquel entonces por el mítico Gerd Müller, había establecido. Lo que hace décadas se consideraba una anomalía estadística, este plantel lo ha convertido en su estándar de rendimiento.

Desde el silbatazo inicial, la superioridad de los locales fue absoluta. El St. Pauli, que llegaba con la intención de resistir el asedio, se vio desbordado por una marea roja que encontró espacios por todas las vías posibles. El gol que selló el récord llegó en la segunda mitad al minuto 53, desatando la euforia de la grada visitante que sabe que estaba presenciando a uno de los ataques más letales de la era moderna.

La fluidez ofensiva de este Bayern Munich, que promedia más de tres goles por encuentro, ha dejado sin argumentos a sus rivales en la Bundesliga. La combinación de juventud y jerarquía en su frente de ataque ha sido la clave para pulverizar una marca que sobrevivió 54 años.

¿Cuándo se podría coronar en la Bundesliga el Bayern Munich?

Más allá de los récords, la victoria de hoy tiene un valor pragmático incalculable. Con estos tres puntos, el Bayern Munich mantiene su distancia sideral en la cima de la tabla y se coloca en una posición de "jaque mate". Matemáticamente, el equipo está a un paso de conseguir el trono del futbol alemán.

Si los resultados se mantienen y el Bayern logra la victoria en su compromiso de la próxima jornada, la Bundesliga podría definirse oficialmente cuando enfrente al Stuttgart. La coronación la siguiente semana parece un trámite para un equipo que ha dominado la competición de principio a fin, recuperando la mística que los ha caracterizado históricamente.

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