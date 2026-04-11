Oficial: Santiago Gimenez es borrado por el técnico, mientras Milan es goleado en la Serie A

Las alarmas se han encendido en San Siro, y no solo por la estrepitosa caída futbolística del equipo, sino por la prolongada ausencia de su referente ofensivo mexicano Santiago Gimenez. Este sábado 11 de abril, el AC Milan sufrió un humillante revés al caer 0-3 ante el Udinese en la Jornada 32 de la Serie A, un resultado que marca su segunda derrota consecutiva y que parece entregarle el "Scudetto" en bandeja de plata a sus rivales de ciudad, el Inter de Milán.

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Para la afición mexicana, el dato más preocupante es que Santiago Giménez volvió a quedarse sin ver acción. El Bebote sigue siendo la gran ausencia en el esquema de los Rossoneri, mientras continúa su proceso de rehabilitación tras la cirugía de tobillo a la que fue sometido hace unos meses. Aunque se le ha visto trabajar en su recuperación, la falta de ritmo del atacante azteca coincide con los pocos días que faltan para el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

¿Por qué Santiago Gimenez no tuvo minutos ante Udinese?

Resulta incomprensible que, con el marcador 0-3 en contra y una delantera que no generó peligro en todo el encuentro, el estratega decidiera mantener a Santiago Gimenez fuera de acción. Aunque el mexicano viene saliendo de una cirugía, el hecho de no haber recibido ni un minuto de juego en una emergencia como esta sugiere que el técnico ha decidido borrarlo de sus planes inmediatos.

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Un Milan a la deriva sin un goleador

El partido fue una pesadilla de principio a fin para los dirigidos por Massimiliano Allegri. El Milan lució inoperante y falto de ideas. El Udinese aprovechó las facilidades defensivas para propinar un 0-3 que caló hondo en la moral del equipo.

Con este descalabro, el Milan suma cero puntos de los últimos seis disponibles, una racha que los aleja drásticamente del liderato. El Inter de Milán, que ha mantenido una marcha imparable en las últimas semanas, comienza a ver la meta de cerca, mientras que el club Rossonero parece haber perdido el combustible en el tramo más crítico del campeonato.

