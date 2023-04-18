Bayern Munich se basará en una mezcla de realismo y fe ante el City

Thomas Tuchel, técnico del Bayern Munich, declaró en conferencia de prensa que su equipo necesitará mañana encontrar una mezcla equilibrada entre "el realismo y la fe" en la posibilidad de que, pese a la derrota por 3-0 en la ida, se le puede dar la vuelta a la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Manchester City.

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"Necesitamos una mezcla entre el realismo y la fe de que en futbol si las cosas salen bien todo puede pasar", apunto Tuchel previo al partido que se jugará en el Allianz Arena.

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"Hay que ir paso a paso y no tener permanentemente en la cabeza la necesidad de remontar.

No hay que hacer la tarea más difícil de lo que es señalando todo el tiempo hacia la cumbre de la montaña que hay que escalar", dijo.

Tuchel, por otra parte, dijo que cree que el Manchester City procurará no tener en cuenta el resultado de la ida y jugar como lo hace siempre con una presión alta, tratando de meter el Bayern en su propio campo.

"Ante ello tenemos que comportarnos bien cuando tengamos posesión en nuestra propia mitad y procurar aprovechar los espacios que haya para poner el balón en la otra mitad", afirmó.

Tuchel dio por liquidado el tema de Mané y Sané

Sobre el tema de Sadio Mané y su agresión a Leroy Sané después del partido de ida lo dio Tuchel por liquidado, y dijo que no cree que tenga influencia alguna pese a lo que dijo el entrenador del City, Pep Guardiola, acerca de que podía generar una reacción positiva en el Bayern.

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"El tema para nosotros está liquidado, no creo que tenga influencia, pero sé lo que quiso decir Pep, el descontento puede convertirse en energía positiva", señaló.

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"Sadio estará en la convocatoria, el tema está resuelto. Si juega desde el inicio o no ya lo veremos", agregó.

