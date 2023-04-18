Santiago Giménez recibe este premio con el Feyenoord

Santiago Giménez llegó por 4 millones de euros al conjunto del Feyenoord, una operación en la que Cruz Azul mantuvo parte de la carta del jugador, aunque el movimiento le acabó costando (inexplicablemente), su llamado a la Selección Mexicana. El delantero ha sabido canalizar todo en su rendimiento deportivo y hoy pelea por ser el goleador en la Europa League.

Con su gol ante Cambuur, Santiago Giménez llegó a 19 goles con la camiseta del Feyenoord, una cifra que sólo había sido alcanzada por Hirving Lozano en su primer temporada con el PSV Eindhoven, por lo que podría romper es marca en los próximos encuentros en la Eredivisie.

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Santiago Giménez fue votado como el mejor de marzo

De acuerdo con una votación por parte de la afición del Feyenoord (La Legión), Santiago Giménez fue elegido como el mejor futbolista del club en el pasado mes de marzo, sus goles en momentos importantes, sobre todo en el clásico ante Ajax (que podría valer el título), se han quedado en la memoria del público que no dudó en emitir su elección en favor del atacante mexicano.

“Los miembros de The Legion votaron a Santiago Gimenez como el Jugador del mes de marzo. El delantero de un año recibió la mayor cantidad de votos en la elección mensual”, destacó el club el comunicado.

This man breaks records! And awards... 🫣



No worries Santi, earn yourself a new one! 😉 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 18, 2023

Santiago Giménez suma 19 goles y se mantiene en la pelea por el título de goleo de la Europa League (que compite contra Marcus Rashford del Manchester United); por lo que el duelo de vuelta ante la Roma en el Estadio Olímpico, será fundamental para sus aspiraciones a nivel individual.

"Es el primer premio personal para Santiago Giménez desde que llegó en verano procedente de Cruz Azul. Giménez aceptó el premio en su cumpleaños número 22. El delantero aparentemente rompe no solo récords, sino también precios. Aceptó felizmente el trofeo, pero no mucho después, para su horror, estaba hecho pedazos en el suelo. ¡Afortunadamente, los fragmentos traen buena suerte!", publicó el club.

