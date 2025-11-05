La ESCALOFRIANTE imagen de la lesión de Achraf Hakimi: Keylor Navas le dejó un mensaje

Posiblemente el peor cumpleaños de su vida: Achraf Hakimi estuvo lejos de festejar este 4 de noviembre sus 27 años. El futbolista de Marruecos recibió una inmensa cantidad de saludos, como el de Keylor Navas (que tuvo un gesto que nadie vio en Pumas UNAM). Sin embargo, a la hora de jugar el partido entre PSG y Bayern Múnich, sufrió una escalofriante lesión.

El lateral derecho de Marruecos fue titular en el duelo que Paris Saint-Germain perdió 1-2 con Bayern Múnich en la UEFA Champions League , precisamente en la fecha 4 de la fase liga. Pero lo peor para él no fue la derrota, sino la dura infracción que le cometió Luis Díaz sobre el final del primer tiempo y que derivó en una imagen escalofriante que dio la vuelta al mundo.

Hakimi’s leg after Luis Diaz’s foul. pic.twitter.com/D5x1DG3yR1 — Epic Red Cards (@epicredcards) November 5, 2025

Sin intenciones de lastimarlo pero con algo de vehemencia, ‘Lucho’ Díaz se tiró desde atrás en forma de barrida y cayó con gran parte de su cuerpo sobre la pierna izquierda de Achraf Hakimi, ocasionándole la lesión de su tobillo, por la cual el marroquí se retiró entre lágrimas y sin consuelo. Como sea, la foto que circula en las redes no deja de ser impactante.

¿Qué se sabe de la lesión de Achraf Hakimi y cuándo podría volver a jugar?

En primera instancia desde el medio francés L’Equipe adelantaron que Hakimi sufrió un esguince en el tobillo izquierdo como consecuencia del patadón de Díaz en PSG vs. Bayern. En ese caso, serían entre 6 y 8 semanas de ausencia (cerca de 2 meses).

No obstante, las imágenes causan cierta preocupación porque no parece un simple esguince, sino algo más grave. Por el momento, resta esperar el parte médico oficial del Paris Saint Germain para saber más sobre la salud del defensor que es una pieza fundamental para Marruecos pensando en el Mundial de México 2026.

El mensaje de Keylor Navas a Achraf Hakimi

Instagram Keylor Navas Mensaje de Keylor Navas a Achraf Hakimi.

Keylor Navas fue uno de los tantos futbolistas que saludó a Hakimi este 4 de noviembre. Sin embargo, no se trató de un mensaje por la lesión, sino por su cumpleaños Nº 27. “Muchísimas felicidades, amigo. Qué Dios lo bendiga y qué disfrute mucho en su día. Abrazo”, expresó su ex compañero en PSG.

