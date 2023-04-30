Bayern Munich recupera el liderato bajo la presión de su directiva

Bayern Munich recupera el liderato de la Bundesliga gracias a la visión de Joshua Kimmich y a los aciertos de Serge Gnabry y de Kingsley Coman, que marcaron al final del duelo para firmar una victoria justa y poco brillante del cuadro bávaro.

Los hombres de Thomas Tuchel estaban ante un escenario único para asaltar el liderato. El empate del Borussia Dortmund en su visita al Bochum (1-1) daba una oportunidad de oro al cuadro bávaro de elevarse hasta la primera plaza. Además, enfrente tenía al Hertha Berlín, colista de la Bundesliga y con muchas urgencias por no perder la estela del Bochum, a seis puntos de distancia antes de empezar el duelo y club que en estos momentos disputaría la promoción.

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El Hertha planteó el duelo de forma sencilla: aguantar el resultado con un sistema conservador. Casi colgó a sus once jugadores debajo del larguero de la portería defendida por el guardameta Oliver Christensen. Arriba, como una islote, Florian Nierderchner tenía la misión de meter miedo con alguna jugada aislada.

Dos victorias en siete encuentros, dos eliminaciones (Copa de Alemania y Champions League) y la perdida del liderato eran demasiado para dirigentes como el presidente del Consejo Directivo, Oliver Khan, que defendió a Tuchel y cargó contra la plantilla: "Más allá de toda discusión táctica, en el campo había once jugadores que tenían la obligación de romperse el culo por el club”.

Jugadores del Bayern Munich bajo la presión de Oliver Khan

Con ese guion lleno de presión, el Bayern Munich saltó al terreno de juego del Allianz Arena con el reto de superar la muralla del Hertha que aguanto 69 minutos.

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El portero Christiansen no pudo sacar un cabezazo tremendo de Gnabry y un disparo de Coman. Ambos, fueron asistidos por Joshua Kimmich, clave para romper cerrojo del equipo visitante.

Con este resultado, Bayern Munich se sube al liderato con 62 puntos, uno más que el Borussia Dortmund, mientras Hertha Berlín se queda en el sótano con 22 unidades.