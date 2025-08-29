AAA: ¿Por qué los luchadores mexicanos no pueden utilizar su canción original de entrada en WWE?

Con la compra de la AAA por parte de la WWE muchos luchadores mexicanos, quienes únicamente formaban parte de la “Tres Veces Estelar”, han tenido la oportunidad de estar en algunas de las funciones más importantes de la empresa de Wrestling más grande del mundo.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Sin embargo, algo que ha llamado poderosamente la atención es el hecho de que, en todas estas, los luchadores mexicanos han ingresado con una canción de entrada distinta a la que normalmente suelen usar, lo cual ha causado la molestia de sus seguidores. ¿A qué se debe esto?

¿Qué luchadores mexicanos de la AAA han estado en eventos de la WWE?

Desde la adquisición, realizada en abril de este año, son varios los luchadores de la AAA que han formado parte de la WWE. El primero de estos fue Octagón Jr, quien hizo su debut en el Money In The Bank luego de perder el duelo por el Campeonato Intercontinental ante Dominik Mysterio.

Así como él, en el pasado otros elementos también han estado en funciones de la WWE tal como Smack Down, mismo en donde, hace tan solo unas semanas, tanto Psycho Clown como Mr Iguana se estrenaron cayendo por el campeonato de parejas de la AAA ante Ángel y Berto.

¿Por qué los luchadores mexicanos no utilizan su canción original de entrada?

En otros eventos, como Worlds Collide y Triplemanía, todos los luchadores mexicanos de la AAA han entrado con una canción distinta a la que mostraron al público en el pasado. Dentro de estos elementos destaca lo que ocurre con Psycho Clown, el Hijo de Dr. Wagner Jr y Pagano, mismos que tienen canciones por demás representativas.

La razón, sin embargo, es más sencilla de lo que parece. Y es que la WWE tomó la decisión de no pagar los derechos de las canciones de estos elementos, motivo por el cual la compañía tomó la decisión de modificar estos temas por algunos que no tengan derechos de autor, lo cual hace que se puedan ahorrar una cuantiosa cantidad económica.